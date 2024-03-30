Saç diplerindeki delirten kaşıntıları bitiriyor. 30 dakika beklemek yetiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Saç diplerindeki delirten kaşıntıları bitiriyor. 30 dakika beklemek yetiyor
Saç diplerindeki delirten kaşıntıları bitiren muz maskesi yöntemi ortaya çıktı.

Saç diplerinizdeki kaşıntı ve kuruluk, birçok kişinin ortak sorunlarından biridir.

İşte doğal yöntemlerle saç diplerindeki kaşıntıyı hafifletmek için bazı öneriler…

Maden Suyu ile Saç Bakımı:

- Banyodan sonra saçlarınızı durulayacağınız bir şişe maden suyu içindeki mineraller, saçınızı besleyebilir ve kaşıntıyı önleyebilir.

- Maden suyu aynı zamanda saç diplerini nemlendirerek pul pul dökülmeleri de azaltabilir.

Çay Ağacı Yağı:

- Çay ağacı yağı, saç kırıklıklarını onarır ve saç diplerini besler.

- Kaşıntılı kafa derisini tedavi etmek için bir bardak bebek şampuanına 10 ila 20 damla çay ağacı yağı ekleyebilirsiniz.

Soğan Suyu:

- Soğan suyu, saç köklerini besleyerek saçın hızlı uzamasını sağlar.

- Ayrıca saç diplerini temizleyerek kepek oluşumunu engeller.

- İnce rendelenmiş bir soğanın suyunu sıkın ve doğrudan kafa derisine uygulayın.

Muz Maskesi:

- Muz, saç ve cilt sağlığı için harikalar yaratır.

- İki muzu ezin ve olgunlaşmış bir avokado ile karıştırarak saç diplerinize uygulayın.

- 30 dakika bekleyip saçlarınızı durulayın. Haftada bir kez bu maskeyi kullanarak saç diplerinizin rahatladığını hissedeceksiniz.

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