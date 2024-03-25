Deri kaşıntısı ve egzamaya karşı kullanılıyor. Böbrek ve mesane iltihaplarını gideriyor. İşte şifa saçan ot

Doğal tedavilere yönelik artan bir ilgiyle, sağlık bilinci yüksek kişiler alternatif seçenekleri keşfetmeye devam ediyorlar.

Cilt rahatsızlıkları, böbrek ve mesane enfeksiyonları için doğal bir çözüm olarak, şifalı özellikleriyle tanınan demirdelen otu dikkat çekiyor.

Peki, demirdelen otu tam olarak nedir?

Bu bitki, baklagiller ailesine ait, dikenli ve çok yıllık bir türdür. Genellikle boş alanlarda ve kuru topraklarda bulunan demirdelen otu, 30 ile 60 santimetre arasında değişen yüksekliklere ulaşabilir ve kısa gövdesinden birçok dal fışkırır.

Demirdelen otunun faydaları nelerdir?

Böbreklerdeki taş ve kumları atma özelliğine sahiptir.

Böbrek ve mesane enfeksiyonlarını iyileştirir.

Lenf bezlerinin şişkinliği, romatizma, gut ve ödem gibi durumlarda tercih edilir.

Cilt kaşıntısı ve egzama tedavisinde etkilidir.

Demirdelen otu nasıl kullanılır?

İki çay kaşığı kayışkıran kökü bir demliğe konulur.

Üzerine 300-400 ml kaynar su eklenir.

30 dakika demlenmesi beklenir ve ardından süzülür.

Günde üç kez, yemekler arasında bir bardak tüketilir.

Kayışkıran kökü çayı hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler:

Çay asla kaynatılmamalıdır; aksi takdirde içindeki eter yağlarını kaybeder.

Çay, 1-2 hafta boyunca içildikten sonra 3-4 gün ara verilmelidir; zira uzun süreli tüketim etkinliğini azaltabilir.

Kayışkıran kökü genellikle çay, tentür ve doğal ilaç yapımında kullanılırken, çiçekleri de nadiren terapötik amaçlarla kullanılabilir.