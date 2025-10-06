Saç döken besin ortaya çıktı! Duyunca ağzınıza sürmeyeceksiniz

Milyonlarca kişiyi pençesine alan ve yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren saç dökülmesi, yalnızca genetik veya hormonal dengesizliklerin bir sonucu değil. Uluslararası bilim camiası, beslenme düzeninin saç foliküllerinin kaderini belirlemede kritik bir rol oynadığını yıllardır dile getirdi.

Son dönemde yayımlanan kapsamlı araştırmalar, diyetimizdeki bazı popüler gıdaların bu sorunu hızlandırdığını kesin olarak ortaya koydu.

YÜKSEK GLİSEMİK YÜK VE DHT İLİŞKİSİ

Saç sağlığını baltalayan en büyük besin grubunun başında yüksek glisemik indekse (Gİ) sahip işlenmiş karbonhidratlar ve şekerli gıdalar geldiği bildirildi.

İngiliz Dermatoloji Derneği'nden (BAD) dermatolog Prof. Dr. Michael King, bu tür besinlerin hızla sindirilmesinin kan şekerinde ani yükselişlere yol açtığını ve bunun da vücutta insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) üretimini tetiklediğini açıkladı.

Prof. King, "IGF-1'deki bu dalgalanma, saç dökülmesinin birincil sorumlularından biri olan dihidrotestosteron (DHT) hormonunun artışına dolaylı olarak zemin hazırlıyor" diye ifade etti.

Yüksek DHT seviyeleri, bilindiği gibi saç foliküllerinin minyatürleşmesine ve nihayetinde dökülmesine neden oldu.

KORE'DEN ÇARPICI ARAŞTIRMA: ŞEKER VE BEYAZ EKMEK TEHLİKESİ

Güney Kore'deki Kyungpook Ulusal Üniversitesi'nde yürütülen büyük bir kohort çalışmasıyla gün yüzüne çıktı.

Araştırmacılar, yüksek şeker ve beyaz un bazlı ürünleri sıkça tüketen erkeklerde Androgenetik Alopesi (erkek tipi kellik) riskinin, düşük Gİ'li diyet uygulayanlara göre yüzde 40 daha fazla olduğunu gözlemledi.

Araştırmayı yöneten Dr. Ji-Hye Kim, bulgularını, "Batı tarzı hızlı tüketim diyetlerinin, genetik yatkınlığı olan bireylerde saç dökülme sürecini dramatik bir şekilde ivmelendirdiğini kanıtladık" sözleriyle özel bir raporla duyurdu.

UZMANLARIN TAVSİYESİ: BESLENME DENGESİ ŞART

Öte yandan, beslenme uzmanları saçları güçlendiren gıdalara da dikkat çekti. Harvard Tıp Okulu Beslenme Bölümü'nden Dr. Sarah Brewer, saç foliküllerinin sağlığı için gerekli olan çinko, demir, biyotin ve B vitaminleri açısından zengin besinlerin tüketimini şiddetle tavsiye etti.

Dr. Brewer, "Yüksek proteinli etler, baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı balıklar diyetin temelini oluşturmalı. Bu mikro besinler, saçın büyüme döngüsünü uzatır ve kökleri güçlendirir" diye belirtti.

Saç dökülmesiyle mücadelede beslenme şeklimizin kilit bir rol oynadığı bir kez daha anlaşıldı.

Uzmanlar, işlenmiş ve şekerli gıdalardan uzak durulmasının, sağlıklı ve dolgun saçlara giden yolda atılacak en önemli adım olduğunu altını çizerek vurguladı.