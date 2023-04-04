Saç dökülmesini durdurmak mümkün.... Uzman isim açıkladı

Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre saç ekimi yaptıran danışanların yalnızca yüzde 12,7’si kadın.

Anka Haber Ajansı'nın haberine göre; saç dökülmesinin kadınlarda da erkeklere göre aynı derecede yaygın olduğunu belirten saç ekim uzmanı Fatma Dursun, “Genetik gibi faktörlerin dışında kadınların kullandığı saç modelleri ve saç ürünleri nedeniyle saç dökülmesi ortaya çıkabiliyor. Saç dökülmesini durdurmak için saç stilini değiştirmek gerekiyor” dedi.

Kadın tipi saç dökülmesinin tek tip ve başın üstünde belirgin incelme özelliğine sahip olduğunu söyleyen Dursun, “Saç dökülmesi öncelikle genetik, belirli hormonlar, yaş ve menopozdan kaynaklanıyor. Tedavi seçenekleri arasında topikal veya oral ilaçlar ve saç ekim uygulamaları yer alıyor” diye konuştu.

Dursun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Diğer bir tip ise saç çizgisinin kenarları boyunca saç dökülmesidir. Örgüler ve sıkı at kuyruğu veya saçları sıkı çeken saç modellerinden kaynaklanır. Yaşam tarzınız ne olursa olsun, saç stiliniz size acı veriyorsa, bu saçlarınız için oldukça zararlı. Öncelikle saç dökülmesi türü ne olursa olsun, fark ettiğiniz anda tedavi için bir uzmana başvurun."