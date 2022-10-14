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Saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olan besinler

Kadınların ve erkeklerin korkulu rüyası olan ve çeşitli nedenlerden dolayı oluşan saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olan besinleri sizlerle paylaşıyoruz… 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 14:31
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Saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olan besinler

Saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olan besinler
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Saç dökülmesi yeni saçların büyümesiyle telafi edilen normal bir durum olduğu bilinirken erkek ya da kadın, herkes günlük olarak saç kaybedeceği vurgulandı.
Lakin, çok fazla saç kaybı çok çabuk zamanda gerçekleşirse ya da saçların tekrar uzaması durursa bu durumda alopesi ortaya çıkabileceği bildirildi. Estetik bir durum olmasının yanı sıra saç dökülmesi, büyük duygusal etkiler de yarattığı ifade edildi.

Alopesi, çeşitli nedenlerle kendini farklı şekillerde ve kişiden kişiye değişen bir şiddette gösterir. Saç kaybı, yeni saçların sayısını aştığında alopesi durumu ortaya çıkar. Saç seyrekleşir, bazen tüm alanlarda saç kalmaz.

İŞTE SAÇ DÖKÜLMELERİNİ DURDURMAK İÇİN O BESİNLER…

-En sık görülen alopesi türü kellik

-Proteinli gıdalar

-Yeşil çay

-Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağı

-Soğan

-Pazı

-Acı biber

-Baklagiller

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