Kiraların el yaktığı Kars’ta 230 konut satıldı

Kentte daire kiralarının en düşüğünün 5 bin liradan başlaması, vatandaşların bütçelerine uygun konut bulmakta zorlanmasına neden oluyor. Bazı vatandaşlar, daire sahiplerinin fiyatları yılda 2-3 kez artırdığını belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Nisan ayında Kars'ta 230, Ağrı'da 147, Iğdır'da 83 ve Ardahan'da konut satışı gerçekleşti. Ancak, buna rağmen Kars'ın bölgedeki kira fiyatlarının en yüksek olduğu illerden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Kars'ta semt ve mahalleye göre kira fiyatları 5 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.