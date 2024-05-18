Kiraların el yaktığı Kars’ta 230 konut satıldı

Kaynak: İHA
Kiraların el yaktığı Kars’ta 230 konut satıldı
Kars'ta Nisan ayında 230 konutun satılması, kentin kiralarının yüksekliğine rağmen insanların mülk edinme eğilimini yansıtıyor.

Kentte daire kiralarının en düşüğünün 5 bin liradan başlaması, vatandaşların bütçelerine uygun konut bulmakta zorlanmasına neden oluyor. Bazı vatandaşlar, daire sahiplerinin fiyatları yılda 2-3 kez artırdığını belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Nisan ayında Kars'ta 230, Ağrı'da 147, Iğdır'da 83 ve Ardahan'da konut satışı gerçekleşti. Ancak, buna rağmen Kars'ın bölgedeki kira fiyatlarının en yüksek olduğu illerden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Kars'ta semt ve mahalleye göre kira fiyatları 5 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Son Haberler
Arda Güler'in sevgilisi Galatasaraylı çıktı Spor
Arda Güler'in sevgilisi Galatasaraylı çıktı
Tasarruf tedbirleri Meclis'e uğramadı Gündem
Tasarruf tedbirleri Meclis'e uğramadı
Üniversite öğrencisi ders sırasında ilişkiye girdi. Kamerayı kapatmayı unutunca her şeyi izlediler Dünya
Üniversite öğrencisi ders sırasında ilişkiye girdi. Kamerayı kapatmayı unutunca her şeyi izlediler
Kafe ve restoranlarda bu ibareyi görürseniz sakın ödemeyin Ekonomi
Kafe ve restoranlarda bu ibareyi görürseniz sakın ödemeyin
Türkiye'nin dev holdingi iflasla boğuşuyor. Süper Lig ekibinin ana sponsoruydu Ekonomi
Türkiye'nin dev holdingi iflasla boğuşuyor. Süper Lig ekibinin ana sponsoruydu
Bakan Fidan Pakistan'a gidiyor Gündem
Bakan Fidan Pakistan'a gidiyor
Organ nakli olanların kişiliği değişiyor. Bilim insanları ortaya çıkardı Sağlık
Organ nakli olanların kişiliği değişiyor. Bilim insanları ortaya çıkardı