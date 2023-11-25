Saç dökülmesini durduruyor mikropları anında öldürüyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor.

İHA'nın haberine göre, Türkiye'de en çok Hatay'da yetişen defne, önce yağa sonra da sabuna dönüştürülüyor. Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen defne sabunu, birçok saç ve deri hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlıyor.

Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen defne sabunu, düzenli kullanımı sonucu saç dökülmesini de azaltıyor. Kokusu ve doğallığıyla yerli ve yabancı turistlerde defne sabununa büyük ilgi gösteriyor.

Dedesinden öğrendiği defne sabunu yapımını sürdüren 3 çocuk babası 54 yaşındaki Doğan İkizek, "Defne sabunu yapmak için zeytinyağını içine koyup kazanı ateşe veririz. Biraz ısındıktan sonra defne yağını içine döküp karıştırırız. İkisi ısındığı zaman içine kostik döküp karıştırırız" dedi.

İkizek "Defne yağı, zeytin yağı ve kostik üçü bir arada olduğu zaman sabunun kıvamı gelene kadar karıştırıp o kıvamı buluruz. Kıvama geldikten sonra kalıbın içine döküp kurumasını bekleyip sonra keseriz" diye konuştu.

İkizek, defne yağı ile zeytinyağının karşımı olan defne sabunun kilosunun 250 TL, saf defne yağı ile yapılan defne sabununun ise 300 TL olduğunu söyledi.