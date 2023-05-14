Saç dostu besinler

Avokado:



25’in üzerinde zaruri besin maddesiyle dolu olan avokado, E ve B vitaminleri bakımından da zengindir. Pahalı nemlendiricinizin yerine olgunlaşmış bir avokadoyu tercih edin ve en sevdiğiniz temizleyicinizi kullandıktan sonra ıslak saçınıza uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. Daha sonra iyice durulayın, temiz, ferahlamış ve parlak saçlara sahip olun.

Fasulye:



İyi birer B6 vitamini ve folik asit kaynağı olan fasulyelerde ayrıca magnezyum, sülfür ve çinko gibi mineraller de bulunuyor. Vitamin ve protein kaynağı olarak öğle yemeklerinizde siyah fasulye tüketin. Böylece saçlarınız gün boyu parlak olsun.

Hindistan Cevizi:



Stresin yatıştırılmasında ve kırışıklık giderici olarak da kullanılan Hindistan cevizi yağı ile saçlarınıza haftada birkaç kez masaj yapın. Böylece saçlarınız kepekten, kırılmalardan ve koparak kaybolmalardan kurtulmuş olur.

Pisi balığı:



Deniz ürünleri zayıf kalmanın ve kalbinizi sağlıklı tutmanın en iyi yoludur. Ayrıca balık saçlarınıza da faydalı olabilir. Diğer deniz ürünlerine göre daha fazla demir içeren bu balık türü saçlarınızı güçlendirir.

Bal:



Sütünüze tat veren bal, saçlarınıza da parlaklık verir. 2/3 su bardağı zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı balı karıştırın, saçlarınıza masaj yapın, yarım saat kadar ılık havluyla sarın ve daha sonra ılık suyla durulayın.

Bezelye:



Saçlarınızın parlak ve kuvvetli olması için ihtiyacı olan karbonhidrat ve potasyum ihtiyacını karşılamanın mükemmel yollarından biri de bezelyedir. Bezelye diğer yeşil sebzelerden daha fazla kalori içermesine rağmen, bu besleyici gıda sizi tok tutar ve saçlarınızın sağlıklı olmasını sağlar.

Hindi:



Yağsız proteinle dolu olan hindi mükemmel bir demir kaynağıdır, böylece saçlarınızı güçlü ve sağlıklı yapar. Biftekten daha az kaloriye ve yağa sahip olan hindi, etten daha fazla tüketilebilir. Böylece beslenmenize daha fazla protein alabilirsiniz.

Ceviz:



Mükemmel bir E vitamini kaynağı olan ceviz, saçlarınızın parlak ve ışıltılı olması için ihtiyacı olan yağları sağlar. Ayrıca ceviz pahalı saç rengi tedavisi için de kullanılabilir. Cevizi blender’den çekin ve sıcak suda kaynatın, süzün, soğutun ve saçlarınıza 20 dakika süreyle uygulayın. Ceviz karışımı saçınızdaki doğal renklenmeyi korur, saçınızın beyazlamasını geciktirir.

Süt ürünleri:



Sadece kemikleri güçlendirmeyen süt ürünleri içeriğindeki kalsiyum, D ve B12 vitaminleri sayesinde saçlarınızı da güçlü tutar. Saçlarınızın parlaması ve güçlü olması için az yağlı süt ve köy peyniri tüketin.

Yumurta:



Günlük protein ihtiyacınızı karşılamak için yumurta ucuz bir yoldur. Qahalı bir organik şampuan almak yerine doğal bir yumurta şampuanı ile saçlarınızı temizlersiniz ve parlamasını sağlarsınız. Yumurta sarısıyla saçlarınıza masaj yapın ve 10-15 dakika bekledikten sonra ılık suyla iyice durulayın. Saçlarınız ışıltılı bir temizliğe sahip olacak, paranız da cebinizde kalacak