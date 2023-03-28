Saç sağlığını bozan alışkanlıklar

CNN Türk’te yer alan habere göre; Saç Bilimi Uzmanı Serap Öztürk Niya, saç sağlığını bozan durumları ve saç sağlığının korunması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Uyku saatlerimiz geç ise saçlarımız bu yapılanma ve yenilenme sürecine giremeyeceği bildirildi. Gece saat 23 ila 3 arasında karanlıkta ve uykuda iken vücudumuz büyüme hormonu salgılar hücrelerimiz yenilenir ve yapılanır ve saç hücreleri de yenileneceği vurgulandı.

STRES

Stresin bütün vücudu etkilediği gibi saç sağlığını da olumsuz etkilediği ifade edildi. Stresi severek başka bir faaliyeti yaparak spor, doğa yürüyüşleri, dans vs. yönetilebileceği bildirildi.

PROTEİNDEN EKSİK BESLENME

Saçlarımız yaşamsal derecede değerli olmadığı için saç kaybından dolayı kimse hayatını kaybetmediği için, vücudumuz proteinden eksik beslenmede ilk önce saçtan feragat eder bu da saç sağlığımızı olumsuz etkiler saçlarımız dökülür, incelir, matlaşır ve kırılganlaşır.

SAÇI SÜREKLİ GERGİN VE SIKI TOPLAMAK SAÇTA KAYIPLARA KOPMALARA YOL AÇABİLİR (TRACTİON ALOPECİA)

Saçın çok sık kimyasal ve ısısal işlemlere maruz kalması, saçın gövdesini hasarlandırır ve kırıklara ve dolaylı olarak da dökülmelere neden oldu.

SAÇLARI AZ YIKAMAK

Yıkama sıklığı kişinin cinsiyetine, bulunduğu ortama, saçının tipine göre değişmekle beraber, günlük yıkama veya gün aşırı yıkama sıklığı iyidir. Saç derimizin, saçımızın temiz olması saç sağlığı için çok değerlidir. Saçlarımızı az yıkadığımızda saç derisinde mantar, sivilcelenme, kabuklanma, hassasiyet oluşabilir. Dış ortamdaki toz vb. etkiler saç derimiz için zararlıdır ve mutlaka doğru şampuanla saçların yıkanması gerekir.