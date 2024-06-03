Saç ve tırnak kesilirken canımız neden yanmaz? Cevabı çok basit

Bedenimiz oldukça hassas yapılardan oluşuyor. Yeri geldiğinde küçük bir yere çarptığımızda bile canımız çok yanabiliyor. Fakat tüm bunların devre dışı kaldığı iki nokta var; saç ve tırnak. Üzerinde yaptığımız onca işlem, düzenle kesmemiz, fön çekmemiz derken dünya kadar işlem yaptığımız saç ve tırnaklarımızda acı duymuyoruz.

En basitinden su içmek için bile kavradığımız bardak için tırnaklara duyulan ihtiyaç yadsınamayacak düzeydedir. El ve ayaklarımızın gücünü kullanabilmesi için tırnaklarımız olmazsa olmazdır.

Saçlarımız ise keratinden yapılmış filamandır. Sadece görünüş itibari ile değil, gün boyunca ısıdan ve yaralanmalardan koruyan saçlarımızın değeri ne yazık ki kaybedildikten sonra ortaya çıkıyor.

Saçlarımız ve tırnaklarımız büyürken keratinizasyon sürecinden geçer. Bunlar keratin içeriyor. Saçlar kökten, tırnaklar ise tırnak oyuğundaki beyaz kısımdan büyür.

Kesim uçlardan yapıldığı için hücreler zaten ölmüş oluyor, bundan dolayı da ölü hücrelerin sinir ile bağlantısı kalmıyor. İşte saç ve tırnakların kesilirken canın yanmamasının nedeni budur.