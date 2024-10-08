Sacha Boey için şoke eden karar. Bavulunu topluyor

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Sacha Boey için şoke eden karar. Bavulunu topluyor

Bayer Münih’ten Sacha Boey için şoke eden bir karar çıktı. Alman basını 23 yaşındaki oyuncunun şimdiden bavulunu toplamaya hazırlandığını belirtti.

Galatasaray’dan Bayern Münih’e rekor bonservis bedeli ile transfer olan Sacha Boey sakatlıklar nedeniyle bir türlü takımına adapte olamadı. Bundesliga’daki son maçına 14 Eylül’de çıkan Boey bu sezon şimdiden 5 maç kaçırdı. Maçın ertesi günü menisküs sakatlığı geçiren Boey2in sahalara dönüşünün kasım ayı ortalarını bulabileceği belirtiliyor.

Alman basınından 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili çarpıcı bir haber çıktı. Buna göre Boey, sakatlıklar nedeniyle yönetimin gözünden iyice düşerken kredisinin tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

Öte yandan Boey’in başka bir takıma gönderilmesinin mümkün olduğu ve şimdiden bavulunu toplamaya başladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 2 maçta 129 dakika görev alan Sacha Boey, 1 asist yaptı.

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