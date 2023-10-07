Sacha Boey imzayı atıyor. Anlaşmada sona gelindi

Galatasaray, yaz transfer döneminde Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Sacha Boey ile sözleşme yeniliyor.

Sacha Boey imzayı atıyor. Anlaşmada sona gelindi

Editör: Ufuk Cingöz

Gösterdiği performans ile teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11’deki vazgeçilmezleri arasında yer alan Sacha Boey imzayı atmak üzere.

Sarı-kırmızılılar Fransız yıldızın maaşında iyileştirmeye giderek 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan sözleşmesini 2027’ye kadar uzatacak.

Galatasaray ayrıca yaz transfer döneminde Avrupa devlerinin talip olduğu yıldız futbolcunun sözleşmesine 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ekleyecek

2021-2022 sezonunda Rennes’ten transfer edilen Boey Galatasaray’da çıktığı 67 maçta 3 gol ve 4 asist üretti.

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