Sacha Boey'den flaş transfer itirafı. Yapılan görüşmeyi açıkladı

Galatasaray'da Sacha Boey geçen sezon kazanılan şampiyonluktaki gösterdiği performansın devamını getirmeye devam ediyor.

23 yaşındaki oyuncunun adı Premier Lig devleri ile anılırken yaz transfer döneminde Arsenal ile bazı görüşmeler gerçekleştiğini itiraf etti.

Boey'in açıklamaları şu şekilde;

-Çeşitli kulüplerle temaslarım oldu. Bu kulüpler Galatasaray ile de temasa geçti. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı. Galatasaraylı idareciler ile Arsenalli yetkililer arasında bazı görüşmeler oldu. Bir ilgi vardı ama resmi teklif yoktu. Bu yüzden bunları konuşmak gereksiz, üzerinde durmanın anlamı yok. Her zaman söyledim, hiç saklamayacağım; hayalim Premier Lig'de oynamak. Sürekli takip ediyorum ve orada oynanan futbol beni cezbediyor. Yeteneklerim de orada oynamaya uygun. Kariyerimde kısa ve uzun vadeli hedefler var.

-Mauro Icardi, Galatasaray’a gelirken kafamda PSG dönemi olduğu için kendimi hem en iyiye hem de en kötüye hazırlamıştım. Ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum. İlk maçında ilk golünü attı, idmanlardaki azmini ve istekli halini gördükten sonra iyi bir zihniyetle geldiğini gördüm. Daha sonra taraftar, oyuncular ve teknik ekibin de sevgisi olunca, onun için her şey artık sadece daha güzel olabilirdi. Çok iyi bir ruh. Saha içinde çok farklı, sadece topa ihtiyacı var. Ceza sahası içinde tek bir top yetiyor. Icardi sevgiye ihtiyaç duyan birisi. Taraftar sevgisini gösterdikten sonra onlara bu sevgiyi tekrar iade etmek için formasını sonuna kadar terletiyor. Özel hayatıyla ilgili haberler oldu ama soyunma odasında daima güler yüzlüydü, bu haberlerden etkilenmiyordu. O hiç etkilenmediği için bu tür şeyler takıma da hiç yansımadı. Saha içinde, takımda daima pozitif bir isim.

-Marsilya haberleri doğruydu. Sonra neler oldu bilmiyorum. Ancak, Marsilya'nın teklifi vardı. Evet olabilir. Birçok futbolcu oynadı. Ben Parisliyim. Parisli olup PSG'yi desteklemiyor olmanız düşünülemez.

2021-2022 sezonunda Rennes'den 1.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta kilit rol oynamıştı.

Bu sezon da Okan Buruk'un vazhgeçilmezlerinden olan Fransız yıldız, 20 maçta 1 gol kaydetti.