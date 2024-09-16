Sacha Boey’in menisküsü yırtıldı

Bayern Münih, Sacha Boey'un sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Alman ekibi, Boey'un sol dizinde menisküs yırtığını olduğunu ve 24 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Fransız savunma oyuncusunun bu nedenle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bayern Münih'e geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde 4 maçta 1 asist yaptı. Boey, Bayern Münih'e transferi sonrası da sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalmıştı.