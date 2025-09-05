Şaçların düşmanı içecekler! Uzmanlardan kritik uyarılar

New York Üniversitesi Langone Health’in son araştırması, saç dökülmesi ve erken beyazlamanın ardında beklenmedik bir suçlu olabileceğini ortaya koydu.

Şekerli içecekler ve aşırı alkol tüketimi. Günlük yaşamda sıkça tüketilen bu içeceklerin, saç sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği bilimsel verilerle kanıtlandı.

Uzmanlar, saçlarını korumak isteyenleri beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeye çağırdı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

NYU Langone Health’in liderliğinde yürütülen ve 61.000’den fazla kişinin katıldığı 17 farklı beslenme çalışmasının analizine dayanan araştırma, çarpıcı sonuçlar sundu.

Haftada 3.5 litreden fazla (yaklaşık 10 kutu 330 ml’lik) gazlı içecek tüketen erkeklerde saç dökülmesi riskinin %42 arttığı gözlemlendi. Şekerli içeceklerin saç derisindeki sebum üretimini artırdığı, bu durumun gözenekleri tıkayarak iltihaplanmaya ve saç köklerine zarar verdiğini belirten araştırma, özellikle genç erkeklerde bu etkinin daha belirgin olduğunu vurguladı.

Aşırı alkol tüketiminin de saç sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi. Alkolün vücudu susuz bırakması, besin emilimini bozması ve hormon dengesini altüst etmesi, saç köklerine zarar vererek hem dökülmeyi hem de erken beyazlamayı hızlandırdı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden dermatolog Dr. Aanchal Panth, “Alkol, oksidatif stresi artırarak saç foliküllerine zarar verir ve melanin üretimini etkileyerek saçların cansız, gri bir görünüme bürünmesine yol açar” dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BESLENME VE SAÇ SAĞLIĞI

İngiltere’de saç ve saç derisi uzmanı Enitan Agidee, saç dökülmesinin sadece genetik faktörlerle sınırlı olmadığını, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının da büyük rol oynadığını belirterek, “Saç dökülmesi, kimseye ayrıcalık tanımıyor. Doğru beslenme ile bu süreci yavaşlatmak mümkün” dedi.

Agidee, D vitamini, demir ve protein açısından zengin bir diyetin saç sağlığını desteklediğini vurguladı.

Özellikle D vitamini eksikliğinin saç dökülmesini artırdığına dair beş farklı çalışma, bu besin maddesinin saç büyümesini desteklediğini doğruladı.

Çin’de yapılan bir başka araştırma, şekerli içecek tüketiminin artmasıyla erkeklerde saç dökülmesi oranının 2010-2021 yılları arasında %21.3’ten %27.5’e yükseldiğini gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Li Wei, “Genetik yatkınlık önemli, ancak diyetin etkisi göz ardı edilemez. Şekerli içecekler, insülin direncini artırarak saç köklerine zarar verebilir” dedi.

SAÇ SAĞLIĞI İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, saç dökülmesi ve erken beyazlamayı önlemek için şu önerilerde bulundu:

Şekerli içecekleri sınırlayın: Haftada 3.5 litreden fazla gazlı içecek tüketiminden kaçının. Bunun yerine su, bitki çayları veya taze sıkılmış meyve suları tercih edin.

Alkolü azaltın: Aşırı alkol tüketiminden uzak durarak saç köklerinizi koruyun.

Dengeli beslenin: D vitamini, demir, çinko ve protein açısından zengin gıdalar tüketin. Somon, yumurta, ıspanak ve ceviz gibi besinler saç sağlığını destekler.

Stres yönetimine odaklanın: Columbia Üniversitesi’nden Dr. Martin Picard’ın araştırması, stresin saç beyazlamasını tetikleyebileceğini, ancak stresin azaltılmasıyla bazı durumlarda saç renginin geri dönebileceğini gösteriyor.

Profesyonel yardım alın: Saç dökülmesi 6 aydan uzun sürüyorsa, bir dermatoloğa başvurun. PRP ve saç mezoterapisi gibi tedaviler, saç dökülmesini yavaşlatabilir.

SAÇLARINIZI KORUMAK ELİNİZDE

Saç dökülmesi ve erken beyazlama, genetik faktörlerin ötesinde günlük alışkanlıklarla da yakından bağlantılı.

NYU Langone Health ve diğer önde gelen kurumların araştırmaları, şekerli içecekler ve alkolün saç sağlığına zarar verdiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Dr. Panth, “Saç sağlığı, sadece şampuan veya bakım ürünleriyle değil, mutfakta başlar” diyerek beslenmenin önemini vurguladı.