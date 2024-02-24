Saçlarla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı

Tuncay Özülü
Saçlarla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı
İnsanlar açısından oldukça önemli olan saçlar ilgili doğru bilinen yanlışların ortaya çıkması dikkat çekti.

Saçlar hakkında o kadar çok yanlış anlaşılan şey var ki hepsini saymak mümkün değil.

İşte bunlardan bazıları...

"BEYAZ SAÇ TELİ ÇEKİLİRSE TÜM SAÇLAR BEYAZ OLUR"

Her saç telinin kendine özgü bir kökü olduğundan, çekilen telin diğer saç telleri üzerinde bir etkisi olmayacağından emin olabilirsiniz. Aynı yerden çıkan saçın yine beyaz olacağını da unutmayın.

"GÖZENEKLER KÜÇÜLTÜLEBİLİR"

Ciltteki gözeneklerin boyutu ve görünüşü genetik yapınıza ve cilt tipinize bağlıdır. Bakteri ve yağlar gözenekleri doldurduğunda, daha büyük ve belirgin hale gelebilirler. Maske ve peeling kullanarak siyah nokta ve büyük gözenekleri temizleyerek, daha küçük görünmelerini sağlayabilirsiniz. Fakat, hiçbir gözeneğin kalıcı olarak küçülemediğini de aklınızda bulundurun.

"ÇOK SU İÇMEK CİLDE NEM KATAR"

Su içmek vücudu dıştan değil, içten besler. Cilt tipiniz kuru ise, çok su içerek cildinizi nemlendiremezsiniz. Bunun yerine, kuru ciltler için uygun ürünler kullanabilirsiniz.

"ŞAMPUAN UZUN SÜRE KULLANILIRSA ETKİSİNİ YİTİRİR"

Bu düşünce bilimsel bir dayanağa sahip değildir. Saçınız favori şampuanınıza artık tepki vermiyorsa, bunun sebebi başka faktörler olabilir. Bu yüzden, haftada bir kez saçınızı arındıran bir şampuan kullanabilirsiniz.

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