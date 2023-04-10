Nebati: Cari dengemiz beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Sadece Şubattaki cari açık 8.78 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati, "Cari dengemiz, deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari dengenin 6 Şubat’taki depremlere karşın beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi." ifadelerini kullandı.TCMB bu sabah cari işlemler dengesiyle ilgili verileri açıkladı. İşte verilere göre cari işlem dengesi 8,78 dolar açık vermişti. Bu açığı görmezden gelen Bakan Nebati "cari dengemiz beklentiler doğrultusunda gerçekleşti" demesi akıllara ya işler iyi gitmeseydi ne olurdu sorusunu akıllara getirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ödemeler dengesi istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Nebati Türkiye "Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" diyen Nebati Cari denge için Altın ve Enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdiğini söyledi. TCMB sabah cari dengeyle ilgili rakamları açıkladı. TCMB'ye göre Cari Denge 8 milyar 873 milyon dolar açık vermişti. Kısaca rakamlar birbirini tutmuyordu ya da fazla veren tarafından mı görülmek istenmişti.

Bakan Nebati'nin paylaşımı şöyle:

"Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hitmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz. Cari Dengemiz 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda. Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. TCMB'ye göre cari dengeler açığı yani cari açı 8 Milyar dolar 873 milyon dolar açık vermişti. Akıllara hemen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB'nin açıklamasına bakmadı mı? Çünkü TCMB'nın açıkladığı rakamlarla Bakan Nebati'nin söyledikleri arasında dağlar kadar fark var. Nebati'nin "Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi" sözleriyle cari açık arasında dağlar kadar fark var. Altın ve Enerji hariç cari işlemler hesabı fazla vermiş olması Cari dengeler açığının 8 milyar 873 milyon dolar açık vermiş olmasını gizlemiyordu. İki aylık açık ise 18,8 milyar dolara ulaştı.