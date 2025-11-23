Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre ateşkesi ihlal eden saldırılarında İsrail, çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 342 sivili öldürdü. Bakanlık şu açıklamayı yaptı, "İsrail işgal güçlerinin ateşkesi ihlal eden sistemik saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu saldırganlık ateşkes anlaşmasının insan hakları hükümlerini ihlal etmektedir."

Pazar günü yapılan açıklamada bakanlık "Bugün gerçekleşen 27 saldırıda 24 kişi öldü, 87 kişi de yaralandı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise saldırıların "Hamas militanlarının askerlere saldırması nedeniyle" başlatıldığını ve Trump'ın Gazze planında İsrail güçlerinin çekildiği sarı hatta yaşandığı iddia edildi.

Hamas ise İsrail sözkonusu iddialarını reddettiklerini açıkladı.

Hamas'ın Siyasi Bürosu'nun üst düzey isimlerinden İzzet el-Rişhek ABD ve arabulucu ülkelere seslendi, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması için baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Gazzeli yetkililere göre, İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını ihlal ederek güçlerini anlaşma kapsamındaki sarı hattın da ilerisine gönderiyor. Bu nedenle Gazze'nin kuzeyinde düzinelerce Filistinli aile de “kuşatma altında."

İsrail ile Hamas arasında imzalanan anlaşmada belirtilen sarı çizgi, geçen ay anlaşma yürürlüğe girdiğinde İsrail ordusunun yeniden konumlandırıldığı, işaretlenmemiş bir sınırı ifade ediyordu. Bu sınır, çizgiye yaklaşan Filistinlileri rutin olarak ateş açarak öldüren İsrail'in, kıyı bölgesinin yarısından fazlası üzerinde kontrolünü sürdürmesine olanak tanıdı.

Hamas Cumartesi günü İsrail'i “bahanelerle” ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve arabulucular olan ABD, Mısır ve Katar'ı derhal müdahale etmeye çağırdı. Hamas, İsrail'in Gazze'de konuşlanmış İsrail askerlerinin bulunduğu sarı çizginin batısına doğru ilerlediğini ve anlaşma kapsamında belirlenen sınırı değiştirdiğini söyledi.

İSRAİL'İN ATEŞKESE RAĞMEN SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRILARI

Hamas, daha önceki açıklamalarında, İsrail ordusunun ateşkesi pek çok kez ihlal ettiğini belirtmiş ve anlaşmanın garantörleri ile ABD yönetimine müdahale çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun, varılan ateşkes anlaşması gereği Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da durmadı. 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 318 Filistinli ölürken, 788'i de yaralandı. İsrail ordusu, çekildiği Sarı Hattı da sürekli genişleterek anlaşmayı ihlal etmiş bulunuyor.