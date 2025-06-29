Sadece anayasa değil sistem değiştirilecek!

Sabahattin Önkibar, kendi YouTube kanalında AKP’nin baskın seçim hazırlığında olduğu iddialarını değerlendirerek, “Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum, Erdoğan'ın asıl rakibi CHP değil ekonomik vurgundur ki söz konusu ekonomik çöküş devam ediyor.” dedi. Öte yandan Önkibar, seçime daha 2 yıl olduğunu ve AKP’nin seçime kadar anayasayı değiştirerek tekrar parlamenter sisteme dönebileğini belirtti. Buna gerekçe olarak ise Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın %50’sinden hiçbir şekilde oy almasının mümkün olmadığını iddia etti.

Sabahattin Önkibar’ın konuşması şöyle:

Kimileri Erdoğan'ın CHP bölünmüş ve kaos içindeyken baskın bir erken seçime gidebileceğini söylüyor. Lakin ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Erdoğan'ın asıl rakibi CHP değil ekonomik vurgundur ki söz konusu ekonomik çöküş devam ediyor. Bu itibarla CHP bölünmüş olsa bile sistem başkanlık rejimi olduğu için halk sürpriz şekilde bir ismin etrafında birleşebilir ki Erdoğan bunu göze almaz alamaz. Tayyip Bey ekonomide rahatlık sağlanmadan seçime gitmeyecek. Ayrıca seçime daha iki seneden fazla bir zaman var ve bunu kullanmak ister. Erdoğan önümüzdeki süreçte neler yapabilir derseniz yeni anayasa hikayesiyle sürpriz bir biçimde parlamenter sistem diyebilir. Bu şekilde cumhurbaşkanı seçmeyi halkın elinden alarak parlamentoya verebilir.

MHP SARAYIN EMRİNİN DIŞINA ÇIKAMAZ

Tayyip Erdoğan biliyor, bundan böyle halkın %50'sinden hiçbir şekilde oy alması mümkün değil. Buna karşın dağınık muhalefet ve de iktidarın sınırsız imkanlarıyla parlamentoda sayısal çoğunluk sağlayabilir ve kendini cumhurbaşkanı seçtirebilir. Fakat MHP bunu istemese bile Erdoğan talep ederse dayatırsa MHP eli mahkum buna boyun eğer. Çünkü sarayın emrinin dışına çıkamaz. Ayrıca MHP dediğiniz sadece Devlet Bahçeli gerisi hikaye. O da ikna edilebilir. An itibarıyla yaşı 78 olan Bahçeli en fazla bir dönem daha mecliste olabilir ki bunu da AKP ile ittifakla yapacak. Kısaca görünen geleceğin aydınlık olması değil karanlık olmasıdır. Tek umut halkın sandıkta ihtilal yapması ki ben bunu ihtimal dahilinde görüyorum.