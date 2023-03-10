İnşaatta enflasyon korkunç boyutlara ulaştı. Sadece bir ayda 15,32 arttı

TÜİK inşaat maliyet enflasyonunu açıkladı. Maliyetlerdeki dev artış gözler önüne serildi. İnşaat maliyet endeksi yıllık %78,52, aylık %15,32 arttı. Bu ocak ayı inşaat enflasyonuydu. Şubattaki artış depremle birlikte rakamların daha da katlanacağı tahmin ediliyor..

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %15,32, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,79, işçilik endeksi %47,79 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %69,01, işçilik endeksi %106,95 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %79,49, aylık %15,58 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %15,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,61, işçilik endeksi %48,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %69,87, işçilik endeksi %107,04 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %75,36, aylık %14,45 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %14,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %6,37, işçilik endeksi %45,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %66,34, işçilik endeksi %106,63 arttı.