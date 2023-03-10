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İnşaatta enflasyon korkunç boyutlara ulaştı. Sadece bir ayda 15,32 arttı

TÜİK açıkladı. İnşaat maliyetlerindeki artış sadece bir ayda yüzde 15,32'ye arttı. Yıllık inşaat maliyet enflasyonu ise yüzde 78,52 olarak gerçekleşti

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 10:43
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Sadece bir ayda 15,32 arttı. İnşaatta enflasyon korkunç boyutlara ulaştı

İnşaatta enflasyon korkunç boyutlara ulaştı. Sadece bir ayda 15,32 arttı
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TÜİK inşaat maliyet enflasyonunu açıkladı. Maliyetlerdeki dev artış gözler önüne serildi. İnşaat maliyet endeksi yıllık %78,52, aylık %15,32 arttı. Bu ocak ayı inşaat enflasyonuydu. Şubattaki artış depremle birlikte rakamların daha da katlanacağı tahmin ediliyor.. 

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %15,32, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,79, işçilik endeksi %47,79 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %69,01, işçilik endeksi %106,95 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %79,49, aylık %15,58 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %15,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,61, işçilik endeksi %48,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %69,87, işçilik endeksi %107,04 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %75,36, aylık %14,45 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %14,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %6,37, işçilik endeksi %45,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %66,34, işçilik endeksi %106,63 arttı.

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