Sadece bir fincanı kolesterol ve tansiyonu dengeliyor! Şifanın gizli sırrı

Nane çayı, Mentha piperita bitkisinden elde edilen ferahlatıcı bir içecek olarak dünya genelinde popülerliğini artırdı.

Lezzeti kadar sağlık faydalarıyla da dikkat çeken bu çay, özellikle kardiyovasküler sistem üzerindeki olumlu etkileriyle bilim insanlarının ilgisini çekti.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, nane çayının sadece sindirim sistemini rahatlatmakla kalmayıp, aynı zamanda kolesterol ve tansiyon gibi kritik sağlık parametrelerini iyileştirebileceğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Prof. Jeffrey Blumberg, "Nane çayındaki antioksidan bileşenler, vücudun enflamasyonu azaltarak kalp damarlarını koruyor" dedi.

Blumberg'in liderliğindeki Tufts Üniversitesi'ndeki çalışmalar, nane çayının düzenli tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğünü ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini yükselttiğini belirti.

Bilimsel verilere göre, nane çayının kolesterol üzerindeki etkisi safra üretimini artırarak gerçekleşti.

ABD Tarım Araştırma Servisi'nin (USDA) bir incelemesinde, nane yapraklarının hayvan modellerinde kolesterol düşürücü aktivite gösterdiği vurgulandı. Bu etki, nane çayındaki mentol ve menton gibi bileşenlerin safra asitlerini uyararak vücuttaki fazla kolesterolü kullanmasını sağlamasından kaynaklanıyor. Healthline'da yayınlanan bir derlemede, nane çayının düzenli içiminin toplam kolesterolü %10'a varan oranda azalttığına dair kanıtlar sunuldu.

Benzer şekilde, Utah Üniversitesi'nden Doç. Dr. Anandh Babu Pon Velayutham, "Nane, hipertansiyon riskini azaltmada etkili bir doğal destekleyici" şeklinde görüş bildirdi.

Velayutham'ın araştırmaları, nane ekstraktlarının kan damarlarını gevşeterek tansiyonu dengelediğini ve bu sayede kalp krizi riskini azalttığını gösteriyor.Kan şekeri düzenlemesi açısından da nane çayı umut verici sonuçlar sundu.

Food Bioscience dergisinde yayınlanan bir çalışmada, presyonize su ekstraktı kullanılarak elde edilen nane tozu, alfa-glukosidaz enzimini inhibe ederek tip 2 diyabet yönetiminde rol oynadığı bulundu. Araştırmacılar, nane çayının kan şekeri seviyelerini %25 oranında düşürebileceğini belirtti. Bu, özellikle diyabet hastaları için önemli bir bulgu, çünkü dengeli kan şekeri tansiyon ve kolesterol sorunlarını da dolaylı olarak hafifletti.

Medical News Today'de yer alan bir incelemeye göre, nane yağının antimikrobiyal özellikleri, sindirim yolu enfeksiyonlarını önleyerek genel metabolizmayı destekliyor.Zihinsel performans üzerindeki faydaları ise ayrı bir boyut kattı.

Yapılan bir klinik çalışmada, 24 sağlıklı bireye nane yağı kapsülleri verildiğinde zihinsel yorgunluk azaldı ve bilişsel işlevler iyileşti. Bu etki, nane çayının aromaterapi yoluyla beyin fonksiyonlarını uyarmasından kaynaklandı.

No Nonsense Nutrition'dan kayıtlı diyetisyen Kathleen Zelman, "Nane çayı, stresli günlerde doğal bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir" dedi.

Zelman'ın gözlemlerine göre, günlük bir fincan nane çayı içmek, odaklanmayı artırırken kalp sağlığını da korudu.

Nane çayının faydalarından yararlanmak için taze veya kurutulmuş yaprakları 5-10 dakika demlemek yeterli. Ancak, reflü veya böbrek taşı sorunu olanlar doktora danışmalı.

Amerikan Kalp Derneği'nden uzmanlar, nane çayını dengeli beslenmenin bir parçası olarak öneriyor, ancak tıbbi tedavinin yerini alamayacağını vurguladı. Günlük rutine eklenen bu basit içecek, modern yaşamın stresine karşı doğal bir kalkan olabilir.