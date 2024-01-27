Sadece bir hafta icra dosyaları 1 milyar lira arttı. Vatandaşın cebindeki delik her geçen gün büyüyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra takibine alınan alacak tutarının sadece son bir haftada 1 milyar liradan fazla arttığına dikkat çekerken toplam alacağın 194 milyar 215 milyona yükseldiğine dikkat çekti.

Gürer, İcra dairelerindeki toplam dosya sayısının 23 milyon 389 bin olduğunu belirtirken günde ortalama 22 bin -25 bin arasında yeni icra dosyasının hazırlanıyor olduğuna vurgu yaptı.

Borcunu ödeyemediği için icralık olan vatandaşların her geçen gün arttığına dikkat çeken Gürer, “Geçim sıkıntısındaki vatandaş ister istemez kredilere ve kredi kartlarına yüklenmek zorunda kalıyor. Vatandaş bu borçları ödeyemeyince de icra takibine alınıyor. Gidişat hiç iyi değil” dedi.