Sadece bir hafta icra dosyaları 1 milyar lira arttı. Vatandaşın cebindeki delik her geçen gün büyüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sadece bir hafta icra dosyaları 1 milyar lira arttı. Vatandaşın cebindeki delik her geçen gün büyüyor
AKP’nin ekonomi yönetimi nedeniyle vatandaşın her geçen gün borçlandığını belirten CHP’li Gürer, icra takibine alınan dosyaların sadece son bir haftada 1 milyar liradan fazla arttığına dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra takibine alınan alacak tutarının sadece son bir haftada 1 milyar liradan fazla arttığına dikkat çekerken toplam alacağın 194 milyar 215 milyona yükseldiğine dikkat çekti.

Gürer, İcra dairelerindeki toplam dosya sayısının 23 milyon 389 bin olduğunu belirtirken günde ortalama 22 bin -25 bin arasında yeni icra dosyasının hazırlanıyor olduğuna vurgu yaptı.

Borcunu ödeyemediği için icralık olan vatandaşların her geçen gün arttığına dikkat çeken Gürer, “Geçim sıkıntısındaki vatandaş ister istemez kredilere ve kredi kartlarına yüklenmek zorunda kalıyor. Vatandaş bu borçları ödeyemeyince de icra takibine alınıyor. Gidişat hiç iyi değil” dedi.

Son Haberler
‘Çay demlerken tuz atın’ diyen ABD'li profesörü İlber Ortaylı rezil etti Gündem
‘Çay demlerken tuz atın’ diyen ABD'li profesörü İlber Ortaylı rezil etti
7 günde 7 kilo verdiren su diyeti ortaya çıktı Sağlık
7 günde 7 kilo verdiren su diyeti ortaya çıktı
CHP’nin merakla beklenen Şişli Belediye Başkan adayı belli oldu Gündem
CHP’nin merakla beklenen Şişli Belediye Başkan adayı belli oldu
Akaryakıtta salı günü bakın ne olacak? Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak Gündem
Akaryakıtta salı günü bakın ne olacak? Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak
Ekvador'un Pablo Escobar'ı ABD'ye iade edildi Dünya
Ekvador'un Pablo Escobar'ı ABD'ye iade edildi
Boğaziçi vapurlarının harp yılları destanları Kitap
Boğaziçi vapurlarının harp yılları destanları
Sacha Boey Münih'e uçtu. Yolcu etmeye sadece bir kişi gitti Spor
Sacha Boey Münih'e uçtu. Yolcu etmeye sadece bir kişi gitti