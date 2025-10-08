Dişlerin düzgün hizalanmaması olarak bilinen diş kayması (maloklüzyon), sadece bir estetik kusur olmaktan çok, ağız ve genel sağlık üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Dünya genelinde milyonlarca bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu yaygın durumun ortaya çıkış nedenleri ve bu nedenlere karşı alınabilecek önlemler, uluslararası uzmanlar tarafından detaylıca incelendi.

Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Elias Vance ve Alman Ortodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Ingrid Schuster, yaptıkları çarpıcı açıklamalarla koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekti.

“YÜZDE 70’İNDEN FAZLASI GENETİK”

Dr. Vance, maloklüzyonun temelinde yatan faktörleri küresel bir perspektifle değerlendirerek, "Son yirmi yılda yapılan araştırmalar, maloklüzyon vakalarının yüzde 70'inden fazlasının genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklandığını ortaya koydu. Özellikle anne karnındaki ve erken çocukluktaki beslenme düzeninin çene gelişimi üzerindeki rolü, artık yadsınamaz bir gerçekliktir." ifadelerini kullandı.

“TEL TEDAVİLERİNE İHTİYAÇ BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI”

Prof. Dr. Schuster ise erken müdahalenin başarıya etkisini bilimsel bir veriyle destekledi: "Altı yaşından önce başlayan ve parmak emme gibi kötü alışkanlıkları bıraktırmaya yönelik müdahaleler, ileri yaşlarda karmaşık tel tedavilerine olan ihtiyacı büyük ölçüde azalttı. Yaptığımız bilimsel bir araştırma, erken müdahalenin başarı oranını yüzde 85'e kadar çıkardığını gösterdi." Uzmanlar, bu veriler ışığında önleyici tedbirlerin hayatî önem taşıdığını belirtti.

DİŞ KAYMASININ TEMELİNDEKİ 6 ANA ETKEN

Diş hekimliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, dişlerin çene kemiği üzerinde düzgün hizalanmaması anlamına gelen maloklüzyonun temelinde yatan 6 ana nedeni şöyle sıraladı:

1. Genetik Yatkınlık: Dişlerin boyutu ve çene yapısının uyumu, büyük ölçüde genetik kodlarla belirlenir. Ebeveynlerden geçen büyük diş-küçük çene ya da tam tersi durumlar, dişlerde sıkışıklık veya aralıklara yol açıyor.

2. Kötü Alışkanlıklar: Erken çocuklukta uzun süren parmak emme, emzik veya biberon kullanma, dilin yanlış konumlanması veya dudak ısırma gibi davranışlar, dişlerin ve çene kemiğinin hatalı yönlenmesine sebep oluyor.

3. Çocukluk Dönemi Diş Kayıpları: Süt dişlerinin normalden önce veya geç düşmesi, daimi dişlerin sürmesi için gereken ideal alanı bozar ve kalıcı dişlerde hizalama sorunlarına neden oluyor.

4. Travma ve Yaralanmalar: Çene bölgesine gelen şiddetli darbeler veya kazalar, mevcut dişlerin konumunu kalıcı olarak değiştirebilir veya çene yapısının normal gelişim sürecini engelleyebilir.

5. Diş Sayısındaki Anormallikler: Nadir görülen bazı durumlarda fazla diş (supernumerary) veya eksik diş (agenezi) bulunması, diğer dişlerin yerleşimi üzerinde ya baskı oluşturur ya da boşluklar yaratarak kaymaya neden oluyor.

6. Solunum Sorunları: Uzun süreli ve kronik ağızdan nefes alma alışkanlığı, dilin dinlenme pozisyonunu değiştirerek çene gelişimini ve dolayısıyla diş dizilimini olumsuz etkiler.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE ERKEN MÜDAHALENİN GÜCÜ

Uzmanlar, diş kaymasını önlemede en etkili metodun erken teşhis ve önleyici tedbirler olduğu konusunda hemfikir. Bu temel önlemler şunlardır:

• Düzenli Diş Hekimi Kontrolleri: Çocukların yedi yaşından itibaren bir ortodontist tarafından değerlendirilmesi, olası sorunların erken aşamada tespitini sağlar.

• Kötü Alışkanlıkları Durdurma: Parmak emme, emzik veya biberon gibi alışkanlıkların üç yaşından önce sonlandırılması, çene gelişiminin doğru yolda ilerlemesine olanak tanır.

• Ağız Hijyenine Özen: Düzenli fırçalama ve diş ipi kullanımı, süt dişi çürüklerini engelleyerek kalıcı dişler için ideal bir ortam hazırlar.

• Çene Gelişimini Destekleyen Beslenme: Sert ve lifli gıdalarla zenginleştirilmiş bir diyet, çene kemiklerinin doğru şekilde büyümesini teşvik eder.

• Koruyucu Ortodontik Tedaviler: Gerektiğinde, erken yaşlarda uygulanan basit apareylerle dişler doğru pozisyona yönlendirilir.

Uzmanlar, maloklüzyonun konuşma bozuklukları, çiğneme zorlukları ve çene eklemi (temporomandibular eklem) sorunlarına da yol açabileceğini vurgulayarak, bu durumun sadece estetik bir kaygı olmadığını bir kez daha hatırlatıyor.