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Şarkıcı Çelik'ten normalleşme sürecine tepki: Sadece müzisyenler tek ayak üzerinde dursun...

Şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin ardından girilen "normalleşme" süreciyle ilgili tepki gösterdi

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:31
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''Sadece müzisyenler tek ayak üzerinde dursun'' Şarkıcı Çelik'ten normalleşme sürecine tepki

Şarkıcı Çelik'ten normalleşme sürecine tepki: Sadece müzisyenler tek ayak üzerinde dursun...
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Ünlü şarkıcı Çelik, dün akşam sosyal medya hesabından, kumandayla televizyon kanallarında gezindiği anları paylaşarak, deprem sonrası duran rutin yayın akışının yeniden başlamasından bahsetti. Şarkıcı, her toplumsal yasın ardından hep en son iş hayatına geri dönenin müzik sektörü çalışanları olduğuna dikkat çekti.

ÜLKEDE HAYAT DURABİLİR REKLAM DURMAZ'

Çelik, paylaşımına "Diziler, filmler başlamış, reality showlardan haberim yok, sanmam ki başlamamış olsun… Maçlar yakındır. Zaten deprem olduğundan beri bütün uzman profesörler ekranda, 1999’da doktora yapmıştık, bu sefer ihtisas yaptık, tüm toplum konuyu öğrendi, her şey kesin düzelecek.''

''1999'da ne kadar ders aldıysak şimdi daha iyisini aldık…Yani dağılabiliriz… Yas? Sadece şarkıcılar, müzisyenler biraz tek ayak üzerinde dursun, onların suçu büyük… Reklamların 15 Temmuz’da bile durduğunu görmedim. Ülkede hayat durabilir reklam durmaz" notunu düştü.

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