Sadece Tunceli’de yetişiyor. Toplamanın cezası 387 bin lira

Sadece 1 ilde yetişiyor. Cezası 387 bin lira

Yalnızca bulunan Tunceli'de endemik bir bitki olan Tunceli dağ sarımsağı (Allium Tuncelianum) sadece bu bölgede yetişiyor.

Bu bitki, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'nda zarar görebilir olarak listelenmiştir çünkü doğadan kontrolsüz bir şekilde sökülerek satılması nedeniyle nesli tehlike altında. Milli parklar, tabiat parkları ve koruma alanları gibi bölgelerde doğal çiçek soğanı sökümü yasaktır ve bu kısıtlamaya Tunceli dağ sarımsağı da dahil.



Çiçek açıp tohum bağlamasıyla diğer sarımsak ve soğan türlerinden farklılaşan Tunceli dağ sarımsağı, tohumlarla çoğalabilmektedir. Bu sebeple özellikle çiçeklenme dönemlerinde sökülmesi, türün neslinin tehlikeye girmesine veya yok olmasına yol açıyor..



Çevre Kanunu çerçevesinde ticareti yasaklanan Tunceli dağ sarımsağını toplamak veya satmak, 387 bin 141 lira idari para cezasıyla cezalandırıyor. Bu nedenle, bu endemik bitkinin toplanması ve ticaretinin yasak olduğunu bilerek hareket etmek önemlidir.