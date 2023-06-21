Sadece yaşlıları değil gençleri de vuruyor. Uzmanı kataraktın tek çaresini açıkladı

İHA’nın haberine göre; Yaşlılık hastalığı olduğuna inanılan ancak sanılanın aksine erken yaşlarda hatta doğuştan bile görülebilen sinsi hastalık katarakt, göz sağlığını tehdit ediyor. Gözlerde buğulu görüntü ya da kirli bir camın arkasından bakma hissi gibi şikayetlere neden olan bu göz hastalığının oluşumunu düşme, çarpma, travma gibi faktörler tetikleyebiliyor. Şeker hastalığı, obezite ve uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı da katarakta neden olduğu vurgulandı.

Göz sağlığını tehdit eden sinsi hastalık sadece cerrahi operasyonla tedavi edilebiliyor. Erken tedavi edilmediğinde ise ileriki süreçlerde göz tembelliğine hatta birçok rahatsızlıklara neden olabiliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde de katarakt ameliyatları, en yeni teknolojiye sahip modern ‘Fakoemülsifikasyon Katarakt Ameliyat Cihazları’ ile dikişsiz bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Cihaz sayesinde ayda 200 katarak ameliyatı daha güvenli ve kısa sürede gerçekleştiriliyor.

KATARAKTIN TEK TEDAVİSİ CERRAHİDİR

Kataraktın her yaşta insanın başına gelebilecek sinsi bir hastalık olduğunu söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Fevzi Çelik, “Katarakt gözde en sık rastladığımız ve cerrahi gerektiren hastalıkların başında gelir. Doğuştan olabileceği gibi ilerleyen yaşlarda darbeye, şeker hastalığına bağlı olarak hastanın metabolik sendromlarına, bozukluklarına bağlı olarak gelişebilir. En çok ise 55-60 yaş üzerinde yaşa bağlı kataraktı biz görürüz. Buna uygun da cerrahi ameliyat yaparız. Kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Kataraktlaşmış, opaklaşmış merceği alıp yerine saydam yapay mercek koyarız, ameliyat bu şekildedir” dedi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ GÖRMENİN AZALMASIDIR

Kataraktın belirtilerinden de bahseden Çelik, “Hastalar görme bulanıklığı çekerler, ışıkta gözlerinin kamaştığını hissederler ama en sık belirtisi bir dumanın sisli bir pencerenin arkasından bakıyormuş gibi buğulu bir camın arkasından bakıyormuş gibi görürler. En bariz belirtisi görmenin azalmasıdır. Bu zamanla yavaş yavaş olabileceği gibi aniden de gelişebilir. Bazı çeşitleri vardır kataraktın. Kataraktın çeşidine göre semptomlar da değişebilir” şeklinde konuştu.

AYDA 200 KATARAKT AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Şehir dışından katarakt ameliyatı için gelen hastaların olduğuna da değinen Çelik, “Biz tabii hem çevre illerden hem de Yozgat'tan hastalarımızın hepsine hizmet vermekteyiz. Önceleri tek cihazla çalışıyorduk. Tek cihazla çalışırken 10 civarlarında ameliyat yapıyorduk. Geçenlerde yine son derece iyi bir cihaz aldık hastanemize. Şu an 2 cihaz ile günlük 24-25 civarında ameliyat yapabilmekteyiz. Yani ayda 150-200 civarında katarak ameliyatı yapıyoruz. Yozgat dışına katarakt cerrahisi açısından herhangi bir sevkimiz bulunmamakta. Tam tersi dışarıdaki hastanelerden, çevre ilçelerden hastanemize ameliyat için sevk gelmekte. Ben hastalara gözlerinden şikayeti olmasa bile en az yılda 1 kez göz muayenesi yaptırmalarını, şikayetleri olduğunda da bize başvurmalarını öneririm.” ifadelerine yer verdi.