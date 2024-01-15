Sadettin Saran dev villasını müthiş fiyatla satıyor. Göl manzaralı 10 odalı, yan komşusu Kıvanç Tatlıtuğ

Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran dev villasını müthiş fiyatla satıyor. Göl manzaralı 10 odalı, yan komşusu Kıvanç Tatlıtuğ
Saran Holding ve S Sport’un sahibi iş adamı Sadettin Saran dev villasını satılığa çıkardı. 290 milyon bedelle satılığa çıkan villanın bulunduğu sitede aralarında Kıvanç Tatlıtuğ’un da bulunduğu ünlü isimlerin evleri yer alıyor.

İş adamı Sadettin Saran 10 odalı dev villasını satılığa çıkardı. Saran’ın Göktürk Kemer Country sitesinde bulunan dev villası için satış bedelini belirleyerek ilan verdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Saran’ın göl kenarında bulunan 900 metrekarelik villanın 10 odası bulunuyor. Saran verdiği ilanda villaya için 290 milyon lira istiyor.

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10 ODALI DEV BAHÇELİ VİLLA

Toplam 1500 m2'lik arazi üzerinde yer alan göl manzaralı, açık havuzlu ve özel mimarili tam müstakil satılık villada, dev bahçe, açık ve kapalı otopark, kamelya bulunuyor. Villada aynı zamanda iklimlendirme, yerden ısıtma ile VRV sistemi, su deposu, arıtma sistemi, jeneratör ve ozon dezenfeksiyon sistemli açık havuz ve tam donanımlı spor salonu yer alıyor.

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Zemin katta, 4 yatak odası, 4 banyo, spor salonu, mutfak, depo, makina ve çamaşır odası, giriş katta 1 salon, 1 oda, mutfak, 1 banyo, üçüncü katta 3 oda, 2 banyo, 1 giyinme odası, 2 balkon yer alıyor.

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İŞ ADAMLARI VE ÜNLÜ İSİMLERİLE KOMŞU

Aynı sitede iş adamı Sami Kirespi ve Rachel Araz Kiresepi, Bensu Soral ve Hakan Baş, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Funda Arar ve Doğa Rutkay gibi ünlü isimler de bulunuyor.

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