Sadettin Saran futbolculara seslendi: Tarihe geçeceksiniz

Kaynak: AA
Futbolcularla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Sizler tarihe geçeceksiniz. Değişim insanı tedirgin edebilir. Merak etmeyin, daha iyiye gideceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, futbol takımını ziyaret etti.

Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco, teknik heyet futbolcular ve tesis personeliyle tanıştı.

"SİZİ MUTLU GÖRMEK İSTİYORUM"

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculara konuşma yapan Sadettin Saran, "Sizin önünüzde değil, arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerek, disiplin gerek ama en çok sevgi lazım. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi mutlu etmeye geldim" dedi.

"TEDİRGİN OLMAYIN"

Fenerbahçe başkanı olmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Saran, "Biz, küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi ve milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Sizler tarihe geçeceksiniz. Lütfen tedirgin olmayın. Biliyorum değişim insanı tedirgin edebilir. Merak etmeyin, daha iyiye gideceğiz" diye konuştu.

