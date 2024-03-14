Sadettin Saran istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Sadettin Saran istifa etti
Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığına hazırlanan Sadettin Saran, İTO meclis üyeliğinden istifa etti.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, flaş bir karara imza attı.

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan, bu konuda çalışmalara başlayan Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden istifa etti.

İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

Odanın ülke için önemine değinen Saran, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım.
Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum.
Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz.
Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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