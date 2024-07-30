Sadettin Saran tribünden tesbihiyle Fenerbahçe mesajı verdi

Fenerbahçe'nin Lugano maçı öncesi Sarı Lacivertlilerin önemli isimlerinden Sadettin Saran sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran, Sarı Laciverti kulübe olan bağlılığı ve desteğiyle taraftarın sevdiği bir isim olarak dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Saran, Fenerbahçe tribününden bir fotoğrafını paylaşarak Lugano maçı öncesi Sarı Lacivertli camiaya mesaj verdi.

Fenerbahçe tribünlerinde çektirdiği fotoğrafta Saran'ın elindeki tesbih de dikkatlerden kaçmadı.

Sadettin Saran mesajında "Yeni sezona hazırız" notunu düştü.

Bu paylaşım, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve yeni sezon için heyecanı artırdı.

Sadettin Saran ayrıca paylaşımını hikayesine de ekledi.

Saran'ın Fenerbahçe'ye olan sevgisi ve desteği, camiada olumlu bir hava estirdi.

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Sadettin Saran yakın zamanda annesi Geraldine Saran'ı kaybetmişti.

Saran'ın annesinin vefatıyla ilgili yaptığı duygusal paylaşım, Fenerbahçe camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yaratmıştı.

Başta Fenerbahçe Kulübü olmak üzere Saran'a başsağlığı dilekleri yağarken, taraftarlar da bu zor günlerinde eski fenerbahçe yöneticisine destek oldu.

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