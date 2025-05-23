Sadettin Tantan'dan yeni anayasa çıkışı: Gerçek sorun ne?

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, sosyal medya üzerinden "Yeni Anayasa" çalışmaları ve "Terörsüz Türkiye" açılımına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tantan, Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya değil, liyakatli kadrolara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Anayasa değişikliği önerenlerin gerçek niyetlerini açıkça ortaya koyması gerektiğini belirten Tantan, “1982 Anayasası bugüne kadar birçok kez değiştirildi. Hangi madde eksik, hangi sorun çözülemedi, kimi rahatsız ediyor?” sorularını yöneltti. Türk milleti kavramının değiştirilemez olduğunu vurgulayan Tantan, bu ilkenin tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti.

"ASIL SORUN ANAYASA DEĞİL"

Tantan, mevcut siyasi ortamda asıl sorunun Anayasa olmadığını, ancak halkın yeni bir Anayasa’yı referandumla gerekli görmesi durumunda bazı unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Modern bir Anayasa için dar bölge seçim sistemi, temsilcilerin azli ve halk girişimi gibi unsurların şart olduğunu savunan Tantan, “Halkın yönetime doğrudan katılımı Anayasal zemine oturtulmalı” dedi.

Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya değil, liyakatli kadrolara ihtiyacı vardır. Anayasa değişikliğini gündeme getirenler; gerçekteki asıl saiklerini de kamuoyuna açıkça ifade etmelidir. Mevcut Anayasa, ülkemizin hangi sorununun çözümüne engel olmuştur? 1982’den bu yana defalarca… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) May 22, 2025

"MUHALEFET İÇİNDE "TRUVA ATI" VAR

Anayasa’nın bir elit kesimin değil, Türk milletinin ortak iradesini yansıtması gerektiğini vurgulayan Tantan, boş tartışmalarla ülkenin gündeminin meşgul edilmemesi gerektiğini ifade etti. TBMM’deki mevcut sandalye dağılımının muhalefet içindeki “Truva atı” nedeniyle gerçeği yansıtmadığını öne süren Tantan, geçici çoğunluklarla Anayasa değişikliğine kalkışılmaması uyarısında bulundu. “Türk milleti büyük bir millettir. Türkiye, zorlukları aşarak aydınlık yarınlara ulaşacak. Bu yurt bizim, sahip çıkacağız” sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

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"MİLLET OLMA" İLKESİ ÖN PLANDA OLMALI

Tantan diğer bir paylaşışında ise etnik ayrımcılığı demokrasi kisvesi altında sunanların emperyalizmin çıkarlarına hizmet ettiğini savundu. Peygamber Efendimizin Medine İslam Devleti’nde ve Atatürk’ün Cumhuriyet’inde “millet olma” ilkesinin ön planda olduğunu hatırlatan Tantan, emperyalizmin ise ülkelere “milletler olma” anlayışını dayatarak ayrıştırdığını belirtti.

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"BU YURT BİZİM, SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Etnik ayrımcılığın bölge ülkeleri için en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Tantan, “Türkiye’nin aşamayacağı sorun, bertaraf edemeyeceği tehdit yoktur. Bu yurt bizim, sahip çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.