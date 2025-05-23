Sadettin Tantan'dan yeni anayasa çıkışı: Gerçek sorun ne?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Tantan'dan yeni anayasa çıkışı: Gerçek sorun ne?

Yurt Partisi Genel Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin “Türkiye’nin liyakate ihtiyacı var, yeni Anayasa’ya değil! Türk milleti değişmez, etnik ayrımcılık tuzağına düşülmemeli. Halkın yönetime katılımı Anayasa ile güçlendirilmeli. Bu yurt bizim!” dedi.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, sosyal medya üzerinden "Yeni Anayasa" çalışmaları ve "Terörsüz Türkiye" açılımına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tantan, Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya değil, liyakatli kadrolara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Anayasa değişikliği önerenlerin gerçek niyetlerini açıkça ortaya koyması gerektiğini belirten Tantan, “1982 Anayasası bugüne kadar birçok kez değiştirildi. Hangi madde eksik, hangi sorun çözülemedi, kimi rahatsız ediyor?” sorularını yöneltti. Türk milleti kavramının değiştirilemez olduğunu vurgulayan Tantan, bu ilkenin tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti.

sadetttin-tantandan-yeni-anayasa-cikisi-gercek-sorun-ne-yenicag.webp

"ASIL SORUN ANAYASA DEĞİL"

Tantan, mevcut siyasi ortamda asıl sorunun Anayasa olmadığını, ancak halkın yeni bir Anayasa’yı referandumla gerekli görmesi durumunda bazı unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Modern bir Anayasa için dar bölge seçim sistemi, temsilcilerin azli ve halk girişimi gibi unsurların şart olduğunu savunan Tantan, “Halkın yönetime doğrudan katılımı Anayasal zemine oturtulmalı” dedi.

"MUHALEFET İÇİNDE "TRUVA ATI" VAR

Anayasa’nın bir elit kesimin değil, Türk milletinin ortak iradesini yansıtması gerektiğini vurgulayan Tantan, boş tartışmalarla ülkenin gündeminin meşgul edilmemesi gerektiğini ifade etti. TBMM’deki mevcut sandalye dağılımının muhalefet içindeki “Truva atı” nedeniyle gerçeği yansıtmadığını öne süren Tantan, geçici çoğunluklarla Anayasa değişikliğine kalkışılmaması uyarısında bulundu. “Türk milleti büyük bir millettir. Türkiye, zorlukları aşarak aydınlık yarınlara ulaşacak. Bu yurt bizim, sahip çıkacağız” sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan hükümete askeri çağrı! Suriye anayasasında Türkmenlere yönelik skandalEski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan hükümete askeri çağrı! Suriye anayasasında Türkmenlere yönelik skandal

sadetttin-tantandan-yeni-anayasa-cikisi-gercek-sorun-ne-yenicag.jpg

"MİLLET OLMA" İLKESİ ÖN PLANDA OLMALI

Tantan diğer bir paylaşışında ise etnik ayrımcılığı demokrasi kisvesi altında sunanların emperyalizmin çıkarlarına hizmet ettiğini savundu. Peygamber Efendimizin Medine İslam Devleti’nde ve Atatürk’ün Cumhuriyet’inde “millet olma” ilkesinin ön planda olduğunu hatırlatan Tantan, emperyalizmin ise ülkelere “milletler olma” anlayışını dayatarak ayrıştırdığını belirtti.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan Suriye SDG anlaşmasındaki büyük tehlikeyi açıkladıEski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan Suriye SDG anlaşmasındaki büyük tehlikeyi açıkladı

"BU YURT BİZİM, SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Etnik ayrımcılığın bölge ülkeleri için en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Tantan, “Türkiye’nin aşamayacağı sorun, bertaraf edemeyeceği tehdit yoktur. Bu yurt bizim, sahip çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Son Haberler
Alan Parsons konseri için geri sayım başladı! Efsane geri dönüyor
Efsane geri dönüyor: İstanbul’da Tarihi Konser!
Merkez Bankası, mayıs ayı sektörel enflasyon anketi beklentilerini açıkladı
Merkez Bankası, mayıs ayı sektörel enflasyon anketi beklentilerini açıkladı
Niğde'de uyuşturucu operasyonu
Niğde'de uyuşturucu operasyonu
Danimarka'da emeklilik yaşı yükseliyor! Emekli olacaklar çıra gibi yanacak
Danimarka'da emeklilik yaşı yükseliyor! Emekli olacaklar çıra gibi yanacak
Kanserin yeni hedefi ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Kanserin yeni hedefi ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı