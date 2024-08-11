Sadır Caparov, Aysuluu Tınıbekova'yı tebrik etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sadır Caparov, Aysuluu Tınıbekova'yı tebrik etti

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün yaptığı telefon görüşmesinde milli takım üyesi ve kadınlar serbest güreşçi Aisuluu Tınıbekova'yı Paris Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazandığı için tebrik etti.

Sadır Caparov, sporcuya üstün başarılarından dolayı içten şükranlarını sunarak, onun Kırgız sporunun ve özellikle kadın güreşinin gelişimine yaptığı katkının önemine dikkat çekti.

Kırgız Devlet Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Caparov, sporcuya "Şimdi nasıl hissettiğini anlıyorum. Yine de bronz madalya için tebrikler. Bizler, tüm Kırgız halkı olarak sizi her halükarda tebrik etmek zorundayız. Sizinle ve başarılarınızla gurur duyuyoruz. Ülkemizde serbest güreşin yeniden canlanmasının ve gelişmesinin kökeninde yer aldınız, genç nesil sporculara ilham verdiniz ve destek verdiniz. Uluslararası arenadaki başarılarınız sizi yaşayan bir efsane ve birçok Kırgız kızının idolü haline getirdi” dedi.

Tınıbekova, nazik sözleri ve destekleri için devlet başkanına ve Kırgızistan halkına teşekkür ederek, bunun kendisine yeni zaferler ve başarılar için güç verdiğini kaydetti.

Kırgızistanlı sporcu 2024 Paris Olimpiyatları'nda 62 kilo kadın güreşinde bronz madalya kazandı.

Tınıbekova yarı finalde Ukraynalı rakibi Irina Kolyadenko'ya mağlup olmuştu.

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