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Sadri Alışık 98'inci doğum gününde mezarı başında anıldı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık, 98’inci doğum gününde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:11
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Sadri Alışık'sız 28 sene. Doğum gününde mezarı başında anıldı

Sadri Alışık 98'inci doğum gününde mezarı başında anıldı
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Beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık, 28 sene önce aramızdan ayrılırken, doğum günü 5 Nisan’da Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

 

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın da hazır bulunduğu anmaya yakın dostları ve sevenleri katıldı.


Kerem Alışık babası Sadri Alışık’ın doğum gününde kabri başında yapılan anma töreninde duygularını şöyle ifade etti: 

“Sadri Alışık 98 yaşında… Cumhuriyetimizin 100. yaşı ile yaşdaş sayılır… Bugün hayata merhaba dedi… Biz de burada ona merhaba demek için bir araya geldik. Kocaman kocaman sarılmak istediğimiz insanlara küçücük merhaba diyebiliyoruz maalesef… Çünkü arada biraz mesafe var… Ama mesafeler dokunmaya engel sevmeye değil ki… Hem babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına… İyi ki doğdun Sadri Alışık… İyi ki vardın… İyi ki varsın” dedi.

Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı, sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık’ın anma töreninden sonra gelenlere tatlı dağıtıldı.

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