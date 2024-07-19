Şafak operasyonunda 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Kaynak: AA
Şafak operasyonunda 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındığı kaydedildi.

Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yan kesicilik olaylarıyla ilgili operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin izleri yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona 15 ekip ve 100 polis memuru katıldı. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu 6 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon neticesinde, aralarında kardeşlerin de bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyası ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet birimlerine teslim edildi.

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