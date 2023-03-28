Şafak Sezer ve Berdan Mardini depremzede çocuklarla buluştu

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta yaşanan depremde etkilenerek evlerine giremeyen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmaya devam ediyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ve şarkıcıBerdan Mardini, moral ve moivasyon için depremzedelerle buluştu.

Diyarbakır'ında etkisi altında kaldığı 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası evini kaybeden veya hasarlı olduğu için KYK yurdunda kalan vatandaşların moral ve motivasyon artırmak için bir araya gelen Sezer ve Mardini, önce şarkı söyleyip alkış tuttu, sonra ise hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekti. Gün boyu vakit geçiren iki ünlü sanatçı, depremzedelerin yüzlerinde tebessüme eden oldu.