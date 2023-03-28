28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şafak Sezer ve Berdan Mardini depremzede çocuklarla buluştu

Şafak Sezer ve Berdan Mardini depremzede çocuklarla buluştu

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta yaşanan depremde etkilenerek evlerine giremeyen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmaya devam ediyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ve şarkıcı Berdan Mardini, moral ve moivasyon için depremzedelerle buluştu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:10
Takip Et

Şafak Sezer ve Berdan Mardini Diyarbakır'da depremzede çocuklarla buluştu

Şafak Sezer ve Berdan Mardini depremzede çocuklarla buluştu
+
Aa
-

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta yaşanan depremde etkilenerek evlerine giremeyen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmaya devam ediyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ve şarkıcıBerdan Mardini, moral ve moivasyon için depremzedelerle buluştu.

 Diyarbakır'ında etkisi altında kaldığı 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası evini kaybeden veya hasarlı olduğu için KYK yurdunda kalan vatandaşların moral ve motivasyon artırmak için bir araya gelen Sezer ve Mardini, önce şarkı söyleyip alkış tuttu, sonra ise hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekti. Gün boyu vakit geçiren iki ünlü sanatçı, depremzedelerin yüzlerinde tebessüme eden oldu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
2
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
4
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
5
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
6
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
7
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Katarakt nedir?
﻿Katarakt nedir?
﻿Katarakt nedir?
﻿Yönetici Ural Aküzüm Karabağ şehidi Ferit Dursunov'un oğulları ile vakit geçirdi
﻿Yönetici Ural Aküzüm Karabağ şehidi Ferit Dursunov'un oğulları ile vakit geçirdi
﻿Yönetici Ural Aküzüm Karabağ şehidi Ferit Dursunov'un oğulları ile vakit geçirdi
﻿Galatasaray TFF'ye öneride bulundu
﻿Galatasaray TFF'ye öneride bulundu
﻿Galatasaray TFF'ye öneride bulundu
﻿Hollanda'dan Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme mesajı
﻿Hollanda'dan Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme mesajı
﻿Hollanda'dan Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.