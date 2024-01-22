Safir dizisinde başrolleri Özge Yağız ve İlhan Şen paylaşıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Safir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 21. bölümü 22 Ocak Pazartesi yani bu akşam ATV’de yayınlanacak.

SAFİR KONUSU NEDİR?

"Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi" sloganıyla ekrana gelen Safir dizisi, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen etkileyici bir romantik drama. İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizi, Gülsoy ailesinin varlıklı oğlu Yaman ile hizmetlilerinin kızı Fera arasındaki yasak aşkı anlatıyor.

Kapadokya'nın muazzam doğasında geçen bu dokunaklı hikaye, sadece aşkın değil, aynı zamanda toplumsal normlara karşı çıkan ve farklı sosyal sınıflardan gelen Yaman ile Feraye’nin yaşadığı zorlu mücadeleyi de gözler önüne seriyor. Dizi, aile baskısı, sınıf farklılıkları ve toplumsal beklentilerin gölgesinde şekillenen bu aşkın derinliklerine iniyor.