Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti sosyal medyayı yıktı geçti

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'in yaptığı dans sosyal medyada viral oldu. Gülşen'in şarkısıyla dans eden ikilinin sergilediği figürler görenleri kırdı geçirdi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti sosyal medyayı yıktı geçti

Magazin dünyasının sempatik çiftleri arasında gösterilen Safiye Soyman veFaik Öztürk, tatilden eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son olarak ikilinin dans ettiği anlar, sosyal medyada olay oldu.

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DANS FİGÜRLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdüren Safiye Soyman Faik Öztürk çifti yaptığı dansla herkesi eğlendirdi. Gülşen'in "Bangır Bangır" şarkısıyla kendinden geçen ikili dans figürleriyle izleyenleri kırıp geçirdi.

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"BU İÇİMİZDEKİ ÇOCUK HİÇ KAYBOLMASIN"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Safiye Soyman şunları yazdı; "Ay beni çok güldürdü. Faik coştu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu içimizdeki çocuk hiç kaybolmasın inşallah. Hadi hep beraber gülelim. Çok güldüm buna ya çok komik oynadı, güldük. Bizim de tabii ki moral depolamak lazım, hayata güzel bakmak lazım enerjik olmak gerekiyor müziğin coşkusuna daldık Bodrum'da evin önünde."

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