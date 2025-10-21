Geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. 72 saat boyunca entübe edilerek bekletilen Ürek’in uyandırılması bekleniyordu. Dün Ürek’in menajeri çıkan iddialara son noktayı koyarak sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu.

MENAJERİNDEN YENİ AÇILAMA

Menajer Mert Siliv'in açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Fatih Ürek'in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz."

SAFİYE SOYMAN'IN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

59 yaşındaki şarkıcının yakın dostu Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

"SENİN UYANMANI BEKLİYORUZ"

Soyman, arkadaşları Seda Sayan ve Fatih Ürek'le birlikte yer aldıkları kareyi, sosyal medya hesabından “Ah benim canım arkadaşıma toplu dua yapalım lütfen. Neşe dolu, hayat dolu arkadaşım... Dört gözle, sevinçle seni bekliyoruz. Bütün dualarımız seninle. İyi kalpli dostum, tüm Türkiye’nin gözü kulağı sende” notuyla paylaştı.