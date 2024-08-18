Safiye Soyman'ın oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere döndü

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Safiye Soyman'ın oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere döndü

Safiye Soyman, MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz’ü kaybetmesinin ardından sahnelere geri dönme kararı aldı. Soyman’ın bu adımı, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.

Türkiye’nin tanınmış sanatçılarından Safiye Soyman, 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz’ün vefatının ardından sahnelere geri dönme kararı aldı. Soyman’ın bu kararı, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı.

Safiye Soyman, yaklaşık 20 gün önce yaşadığı büyük acıyla sarsıldı. MS hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören oğlu Harun Akaröz’ün hayatını kaybetmesi, ünlü sanatçı için derin bir yıkım oldu.

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Bu zor sürecin ardından Soyman, yaşadığı acıyla başa çıkmak ve oğlunun anısını yaşatmak için sahnelere geri dönme kararı aldı. Soyman, “Oğlum, her zaman sahnede olmamı isterdi. Biz sanatçılar için sahne, hayatın bir parçasıdır ve bu perde asla kapanmaz,” diyerek aldığı kararı savundu.

Sosyal medyada, Safiye Soyman’ın sahnelere geri dönmesi farklı tepkilerle karşılandı. Kimileri bu kararı anlayışla karşılarken, bazıları ise acısının taze olmasına rağmen sahneye çıkmasını eleştirdi.

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