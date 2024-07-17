Safkan Arap tayı rekor fiyata satıldı

Kaynak: DHA
Safkan Arap tayı rekor fiyata satıldı

Bursa Karacabey'de Tarım İşletme Harası'nda yetiştirilen 55 Arap koşu tayı açık arttırma usulüyle satıldı. Uzunköprü adlı safkan Arap tayı ı 3 milyon 500 bin liraya alıcı buldu.

Satışlardan toplan 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi. En yüksek fiyat ise 3 milyon 500 bin lira ile 'Uzunköprü' adlı safkan Arap tayı aldı.

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Karacabey Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) ihale yolu ile satışa sunulan 73 Arap koşu tayından 55'i alıcı buldu. Arap tayları 50 bin lira ile 3 milyon 500 lira arasında değişen fiyatlarda satıldı.

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İhalenin en yüksek fiyatla satılan tayı Hasan Altunbaş tarafından 3 milyon 500 bin liraya satılan 'Uzunköprü' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. 'Uzunköprü'yü, Memduh Ateş’in 1 milyon 600 bin liraya satın aldığı 'Gürgökbey' alı 2 yaşındaki erkek Arap tayı takip etti. Üçüncü sırayı ise Ali Kaya’nın 1 milyon 550 bin liraya satın aldığı 'Nevşehir Beyi' adlı 2 yaşındaki başka bir erkek Arap tayı aldı.

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55 tayın satışından toplam 25 milyon 780 bin lira gelir kaydedildi.

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