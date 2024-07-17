Safkan Arap tayı rekor fiyata satıldı

Satışlardan toplan 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi. En yüksek fiyat ise 3 milyon 500 bin lira ile 'Uzunköprü' adlı safkan Arap tayı aldı.

Karacabey Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) ihale yolu ile satışa sunulan 73 Arap koşu tayından 55'i alıcı buldu. Arap tayları 50 bin lira ile 3 milyon 500 lira arasında değişen fiyatlarda satıldı.

İhalenin en yüksek fiyatla satılan tayı Hasan Altunbaş tarafından 3 milyon 500 bin liraya satılan 'Uzunköprü' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. 'Uzunköprü'yü, Memduh Ateş’in 1 milyon 600 bin liraya satın aldığı 'Gürgökbey' alı 2 yaşındaki erkek Arap tayı takip etti. Üçüncü sırayı ise Ali Kaya’nın 1 milyon 550 bin liraya satın aldığı 'Nevşehir Beyi' adlı 2 yaşındaki başka bir erkek Arap tayı aldı.

55 tayın satışından toplam 25 milyon 780 bin lira gelir kaydedildi.