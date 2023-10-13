Safran Festivali kortejle başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki dünyanın en pahalı baharatı safranın festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

KAYNAK: İHA
Safran Festivali kortejle başladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Küçükbaşol, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Babasultan Mahallesi'nden başlayan kortej, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda son buldu.

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Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Safranbolu'nun Türkiye'de kent ölçeğinde korunan tek şehir olduğunu belirtti.

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Köse, "20 kentten bir tane olma özelliği ve UNESCO'ya dahil edilişinin sebebi elbette ki; konakları, evleri ancak onlar kadar önemli kentimize adını veren safran bitkisi de var. Safran bitkisi bizim tarihi evlerimiz kadar belki de değerini göremedi, belli bir süre. Çünkü artık üretimi neredeyse durma noktasına gelmiş bir bitki. İsmi aslında kırmızı altın. O kadar kıymetli ki dünyanın en pahalı baharatı" dedi.

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Karabük Valisi Yavuz da en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'nun; tarihi evleri, sokakları, camileri, köprüleri, hamamları, müzeleri ve dünyaca tescilli, milli bitki unvanını alan safranıyla adeta zamanın durduğu, açık müzesi gibi insanların karşısına çıktığını belirtti.

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Vali Yavuz, "Dar sokaklarındaki her konak, tarih kokan odalarıyla, avlularıyla, ziyaretçilerine geçmişin atmosferinde bir zaman yolculuğu deneyimi sunmaktadır. Antik çağlardan bu yana binlerce yıldır, insanlar için hem lezzet kaynağı hem de ilaç olarak kullanılan, dünyanın en kıymetli baharatları listesindeki altın renkli safranın üretiminin yapıldığı ilçemiz, aynı zamanda tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi konusunda da uzmanlaştırmıştır ve öncülük etmiştir. Bu bitkiler alternatif tıpta yüzyıllardır yerel halkın sağlığı için önemli bir rol oynamıştır" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından halk dansları gösterisi sunulurken, daha sonra tarihi hamamın çatısından vatandaşlara macun dağıtıldı. Vali Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Köse, safrandan zerde tatlısı yaparak vatandaşlara dağıttı. Daha sonra Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde "Safrani Renkler El Sanatları Sergisi" açılışı gerçekleştirildi.

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