Safran otunu yiyen kadınlara müjde. Kanserden fazla kilolara kadar faydalı olmadığı şey yok

İnsanların sağlık sorunlarına ve hastalıklarına çare olacağı için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Safran otunun faydaları dikkat çekti.

Safran otuyla ilgili detaylar…

SAFRAN OTU NEDİR?

Safran (Crocus sativus), süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20–30 cm boyunda, çiğdem (Crocus) cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Çiçeği ve tepecikleri bitkiye bağlayan yaprak sapı da dâhil olmak üzere erkek organları kurutularak özellikle gıda boyası ve tat verici olarak kullanılan safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir. Türkiye’de ise safran Safranbolu’da üretilmektedir. Ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatı, olan safranın anavatanı Güneybatı Asya’dır.

Yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan civarında başlanmıştır.

Yarım kilogram safran 80.000 çiçekten çıkarılabilir. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar.

SAFRAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Kadınlarda hormonları düzenleyici etkileri bulunur. Safran Otu, hamilelik şansını arttırdığı gibi hamile kalma döneminin daha kolay geçilmesini sağlayabiliyor.

-Safran hücrelerin mutasyona uğramasını önler

-Kilo verdirir

-Dünyanın en pahalı bitkileri listesinde zirvelerde bulunan Safran Otu, özen gerektiren, uğraş verilmeden büyümeyen bitkidir. Doğada kendiliğinde sadece belli alanlarda yetişen bu bitkinin yüzlerce faydası bulunuyor. Bilimsel olarak üzerinde çalışmalar devam ediyor.

-Safran Otu, cinsel isteği arttırdığı gerekçesiyle yüzyıllarca alternatif tıpta kullanılmıştır. Günümüzde de halen alternatif tıbbın kullanım alanlarında olan Safran Otu, doğal bir cinsel performans arttırıcı görevi görüyor.

-Beyindeki mutluluk hormonlarının artmasına yardımcı olur. Psikolojik sorunlarda ve depresyon durumlarında kullanılarak, rahatlama sağlayabilir.

-Safran Otu tüketildiğinde konsantrasyon düzeyini arttırır. Motivasyon arttırıcı olan Safran, uyku kalitesini artıran maddeler içeriyor.

-Safran Otu obezite riskini minimum düzeylere indirebilir. İştahı daha düzenli olmasına fayda sağlar. Çok yemek yemenin önüne geçer. Sindirimi daha kolay hale getirebilir.

-Safran Otu Omega-3 yönünden zengindir. Vücutta kan dolaşımını hızlandırıcı etkileri bulunur. B6 vitamini yönünden çok zengindir.

-Meydana gelen tümörlerin büyümesini ve vücutta daha fazla yayılmasını önleyici görevi görür.

-Kötü kolesterol ve tansiyonu düşürücü özelliklere sahiptir.

-Potasyum, magnezyum ve kalsiyum yönünden zengin olan bu bitki, yaşam kalitesini önemli ölçülerde yükseltebilir. Vücudun genelinde zindelik oluşturur. Aynı zamanda rahatlama sağlayan etkisi vardır.

SAFRAN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Safran Otu pahalı bir bitkidir. Bu nedenle çok tüketimi mali açıdan zarar verir. Ancak ondan önemlisi fazla tüketimi zehirleyici etki yaratabilir. Safran Otu tüketirken uzmanları bilgilendirmek gerekir. Yemeklerde bir tutamdan daha fazla kullanılmamalıdır. Çayı yapılacaksa, suyun kaynatılması, safranın da az ölçülerde eklenip demlenmesini beklemek gerekecektir. Tüketiminde çok dikkatli olunmalıdır.