Safranbolu safranı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret tescili alan ürünler hakkında bir paylaşımda bulundu. Hisarcıklıoğlu, Safranbolu safranının Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret tescili alan 19. ürünü olduğunu belirtti ve “Avrupa Birliği’nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu safranı oldu. Ülkemiz için hayırlı olsun. Katkıda bulunan herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, AB sürecinde olan 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı hakkındaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

SAFRANBOLU SAFRANI NEDİR?

Safranbolu safranı, Türkiye’nin Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve kendine has bir tadı ve kokusu olan bir baharattır. Safranbolu safranı, içeriğinde 150’den fazla uçucu yağ, mineral ve aroma barındırmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle sağlık iksiri olarak da kabul edilir. Safranbolu safranı, hem ekonomiye hem de kültürel mirasa büyük katkı sunmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almıştır. Bu tescil, Safranbolu safranının kalitesini ve kökenini koruma altına alır. Safranbolu safranı, çeşitli ürünlerde kullanılır, örneğin pilav, zerde tatlısı, aşure, çorba ve daha pek çok yemekte kullanılabilir.

COĞRAFİ İŞARET NEDEN ÖNEMLİ

Coğrafi işaretler (GI), ürünlerin belirli bir coğrafi kökeni olduğunu ve bu kökene bağlı olarak belirli niteliklere veya bir üne sahip olduğunu belirten bir işarettir. Coğrafi işaretlerin önemi aşağıdaki nedenlerle vurgulanabilir:

Kalite ve Köken Koruma: Coğrafi işaretler, bir ürünün kalitesini ve kökenini koruma altına alır. Bu, tüketicilere ürünün kökeni, özellikleri ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sağlar.

Ekonomik Fayda: Coğrafi işaretler, yerel ürünlerin değerini ve itibarını artırır. Bu, ürünlerin daha yüksek ve daha istikrarlı ihracat gelirleri elde etmesine yardımcı olabilir.

Rural Kalkınma: Coğrafi işaretler, kırsal kalkınmayı destekler ve yerel işleri güçlendirir. Ayrıca, çeşitliliğin korunmasına, ürünlerin kalitesine ve yerel iş olanaklarına olumlu bir katkı sağlar.

Kültürel Kimlik: Coğrafi işaretler, bir bölgenin kültürel kimliğini korumaya yardımcı olur. Bu, ürünlerin özgün niteliklerini ve üretim yöntemlerini koruyarak gerçekleştirilir.

Sonuç olarak, coğrafi işaretler, hem üreticilere hem de tüketicilere çeşitli faydalar sağlar. Üreticiler için, coğrafi işaretler ürünlerine değer katar ve onları daha rekabetçi hale getirir. Tüketiciler için, coğrafi işaretler ürünlerin kökeni ve kalitesi hakkında güvence sağlar.