Safranbolu'da fırtına! Caminin minaresi yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Safranbolu'da fırtına! Caminin minaresi yıkıldı

Safranbolu'da gece yarısı etkili olan sağanak ve fırtınaya dayanamayan caminin minaresi yıkıldı. Olay sonrası camiye gelen köy imamın babası Selahattin Şahin, "Can kaybı yok. Halimize şükretmek lazım. Allah'ım beterinden saklasın" dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtınada bir caminin minaresi otomobilin üzerine devrildi.

Olay ilçeye bağlı Çıraklar köyünde meydana geldi.

Dün gece yarısı etkili olan sağanak ve fırtınaya dayanamayan caminin minaresi imam Abdulsamet Şahin'in otomobilinin üzerine doğru yıkıldı. Şans eseri yaralanan olmazken, yıkılan minare otomobilde maddi hasar oluşturdu.

Yıkılan minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayı duyup köye imamın babası Selahattin Şahin, "Can kaybı yok. Halimize şükretmek lazım. Allah'ım beterinden saklasın" dedi.

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