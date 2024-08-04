Sağanak yağış kuvvetli geliyor şemsiyenizi unutmayın. Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı. Açıklanan son tahminlerde Akdeniz’in Toroslar kesimi, Trakya’da Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ çevrelerinde ve doğu bölgelerinde ise Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Hatay’ın batısında ve Osmaniye’de de kuvvetli yağış bekleniyor.

Açıklanan son tahminlere göre diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı ön görüldü.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.