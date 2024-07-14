Sağanak yağış pazarcı esnafına zor anlar yaşattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sağanak yağış pazarcı esnafına zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar’da kurulan semt pazarındaki esnaf, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı esnaflar elektronik tartılarını yağmurdan korumaya çalıştı.

Afyonkarahisar'ın kent genelinde olduğu gibi Şuhut ilçesinde de sağanak yağış aniden bastırdı ve etkili oldu.

Yağış yaklaşık 15 dakika sürerken, pazarcı esnafı başta olmak üzere müşterilere zor anlar yaşadı. Yağmurla beraber rüzgarın da ekili olduğu sırada esnaf, tezgahlarının üzerine koydukları tente ve şemsiyelerin uçmaması için yoğun çaba gösterdi.

Bazı esnaflar, elektronik tartı aletlerini yağmurdan koruma için mücadele ederken, yağışın ardından ilçede sel baskını gibi herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

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