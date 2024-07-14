Tunçeli'de sel baskını! Köy yolu ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tunçeli'de sel baskını! Köy yolu ulaşıma kapandı

Tunçeli'de sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel sonrası köy yolu ulaşıma kapandı. O anlar vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Tunçeli'de sel baskını! Köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, köy yolu ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrasında Kuzulca köyünde sel meydana geldi.

Dağdan gelen sel vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sel sonrasında menfezin yıkıldığı öğrenildi. Köy yolu ulaşıma kapanırken, bölgeye DSİ ve il özel idaresine bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

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