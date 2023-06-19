Sağanak yağış sonrası devlet hastanesinin acil kısmı ve bodrum katını su bastı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 16.00'da başlayan ve aralıksız 3 saat boyunca şiddetli bir şekilde yağan sağanak yağış sonrası su baskını yaşayan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden çevre il ve ilçelere sevk edilen hasta sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı.

Güvenlik amaçlı elektrikleri kesilen hastanede hasta nakilleri için Manisa genelinden ve İzmir, Afyon, Balıkesir'den takviye ambulanslar ilçeye sevk edildi.

Durumu kritik hastalar öncelikli olarak ambulanslarla Manisa il merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Bodrum katı ve acil kısmı su basan hastanede bir yandan su tahliye çalışmaları bir yandan da hasta nakillerinin devam ettiği bildirildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 300 ihbar aldık ve bu ihbarlara MASKİ ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Şuan hastanenin bodrum katında da yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde su var.

Güvenlik amacıyla elektrikler kesildi ve durumu kritik olan 13 hastamız başka hastanelere sevk edildi.

Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hasar tespitleri hem şehir merkezinde hem de tarım arazilerinde iki yönden çalışmalar yapılacak.

Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre son 24 saatte 80 kilogram metrekareye yağış düşmüş. Bunun 60 kilogramı felaketin yaşandığı zaman aralığında. Tek tesellimiz yaralanma ve can kaybımızın olmaması." dedi.