Sağanaktan sonra deniz havasını görenler şaşkınlık yaşadı

Antalya'da dün etkili olan sağanakta sokaklar boşalırken, bugün ise sıcak ve güneşli havayla beraber, Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar denizle sahilin keyfini yaşadı.

Sağanaktan sonra deniz havasını görenler şaşkınlık yaşadı

Her yıl bahar ile yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören dünyanın ünlü tatil kentlerinden Antalya'da iki günde iki farklı ortam yaşanıyor.

DHA'nın haberine göre, dün sabah erken saatlerde şiddetli sağanağa maruz kalan Antalya'da, bugün ise sıcak ve güneşli havanın etkisi görülüyor. Hava sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 73 ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar pazar gününün de etkisiyle Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında yüzerken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklarıyla sahil kenarına gelen bazı vatandaşlar ise piknik yapmayı tercih etti.

KAYALIKLARDAN ATLAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Her yıl olduğu gibi yaz sezonuyla beraber Konyaaltı Sahili'nde falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklardan denize atlayanlar yine dikkati çekti. Ayrıca denizde kürek sörfü yapanlar da renkli görüntüler oluştururken, sahil bandında yürüyüş yapanların olduğu da görüldü.

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