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  • Erdoğan'ın oy oranını AKP'li Bülent Turan açıkladı. Sağduyulu anketler böyle diyor dedi

Erdoğan'ın oy oranını AKP'li Bülent Turan açıkladı. Sağduyulu anketler böyle diyor dedi

Partisinin ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın oy oranını açıklayan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, sağduyulu anketlere Erdoğan’ın önde gittiğini iddia etti…

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 21:01
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Sağduyulu son anketler böyle diyor dedi. Erdoğan'ın oy oranını AKP'li Bülent Turan açıkladı.

Erdoğan'ın oy oranını AKP'li Bülent Turan açıkladı. Sağduyulu anketler böyle diyor dedi
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14 Mayıs seçimlerine yaklaşık 50 gün kala partilerin oy oranları merak ediliyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin ve Cumhur  İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.

Partisinin Amasya'daki milletvekili aday adayları temayül yoklaması sırasında konuşan Turan, "Anketleri takip ettiklerini" söyledi.

“ERDOĞAN’IN OYU YÜZDE 50’DEN FAZLA”

Turan, "Sağduyulu yapılan anketlerde AK Parti’nin yüzde 40’tan fazla oyu olduğu, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da yüzde 50’den fazla oyunun olduğu herkesin ifadesi" dedi.

Öte yandan kamuoyuna yansıyan birçok ankette Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının, Cumhur  İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın oy oranından daha yüksek çıktığı görülmüştü…

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