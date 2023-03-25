Erdoğan'ın oy oranını AKP'li Bülent Turan açıkladı. Sağduyulu anketler böyle diyor dedi

14 Mayıs seçimlerine yaklaşık 50 gün kala partilerin oy oranları merak ediliyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.

Partisinin Amasya'daki milletvekili aday adayları temayül yoklaması sırasında konuşan Turan, "Anketleri takip ettiklerini" söyledi.

“ERDOĞAN’IN OYU YÜZDE 50’DEN FAZLA”

Turan, "Sağduyulu yapılan anketlerde AK Parti’nin yüzde 40’tan fazla oyu olduğu, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da yüzde 50’den fazla oyunun olduğu herkesin ifadesi" dedi.

Öte yandan kamuoyuna yansıyan birçok ankette Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın oy oranından daha yüksek çıktığı görülmüştü…